ברקע המגעים עם איראן: הקווים האדומים שישראל תציג לוויטקוף | פרסום ראשון

על רקע המאמץ של וושינגטון לפתוח בשיחות עם איראן, השליח סטיב ויטקוף צפוי להגיע מחר (שלישי) לישראל לפגישות עם שורה של בכירים. נבהיר, ההתפתחויות האחרונות לא מגיעות בהפתעה, כבר בסוף השבוע דיווחנו כי בישראל מעריכים שתקיפה אמריקנית באיראן כבר איננה ענייו מוגמר.

ויטקוף צפוי לשמוע באופן ישיר מראש הממשלה נתניהו, מהרמטכ"ל זמיר ומראש המוסד ברנע על הקווים האדומים של ישראל. בירושלים הדאגה המרכזית היא מהסכם שלא יטפל בתוכנית הטילים של איראן ובשלוחות הטרור שלה ברחבי המזרח התיכון.

ראוי להזכיר את התנאים שהאמריקנים עצמם הציבו בשבועות האחרונים: אפס העשרת אורניום, הגבלות על תוכנית הטילים והפסקת התמיכה בשלוחות טרור. ולמרות כל זאת, בכירים ישראלים מעריכים שסיכויי השיחות להצליח קרובים לאפס.

במקביל, שר החוץ גדעון סער צפוי גם הוא לצאת הלילה לארצות הברית, שם צפוי להיפגש עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו.

מוקדם יותר גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי השיחות בין וויטקוף לשר החוץ האיראני יתקיימו ככל הנראה ביום שישי באיסטנבול שבטורקיה. גורם איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס אישר את הפרטים. לפי דיווח ב"פייננשל טיימס", השיחות בטורקיה יעסקו בסוגיית הגרעין ולא בשאר הנושאים, כמו סוגיית הטילים הבליסטיים.

בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, ציטטה מקור יודע דבר בממשלת איראן, שהסביר: "נשיא איראן הוא זה שהורה על תחילת המשא ומתן עם ארצות הברית". בעקבות הדיווחים, שר החוץ עראקצ'י אמר: "בקרוב נראה את תוצאת עמידתו והתנגדותו של העם האיראני בזירה הדיפלומטית - איראן נחושה להמשיך בדיפלומטיה - אך ללא תכתיבים או תנאים".