התקיפה הישראלית בביירות, במהלך הפסקת האש עם לבנון, בה נרשם ניסיון חיסול אחראי מערך הטילים בדיוויזית האימאם חוסיין, מעוררת תגובות רבות. כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' כי גורם מעורה בפרטים אמר בשיחה עם i24NEWS: "אנחנו חופשיים לפעול בעניין כזה. אף אחד לא חסין".

גורם ישראלי התייחס בשיחה עם i24NEWS לאישור לתקיפה בביירות, ואמר: "אילו היינו תוקפים על אדמת איראן היינו בבעיה. הפעיל הזה שהיה על הכוונת של ישראל בחר לפעול על אדמת לבנון עבור חיזבאללה ולא בטהרן - ועל כן היה אישור לתקוף".

לדבריו, זה לא משהו שצריכים לקבל אישור אמריקני עליו. "אילו היה רוצה להישמר לנפשו תחת הפסקת האש היה נשאר על אדמת איראן", הדגיש.

במקביל, סבב השיחות הביטחוני עם לבנון צפוי להתחיל מחר בפנטגון, בנוכחות נציגי צה"ל וצבא לבנון. בישראל אומרים הערב - ממשיכים כרגיל.

כזכור, גורם ביטחוני אמר אמש ל-i24NEWS: "האמריקאים לא אוהבים שסתם מורידים בניינים בביירות אבל אם תהיה מטרה איכותית נתקוף. מנסים לשמר את חופש הפעולה כמה שניתן. וכמובן מבקשים שלא לכרוך את החזית הלבנונית בכל הסכם מול איראן".