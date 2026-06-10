שפל חדש ביחסים? נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, התבטא היום (רביעי) בחריפות נגד ישראל ואמר כי "תקיפות ישראל בלבנון וסוריה הגיעו למצב שבו הן מסכנות את טורקיה". לדבריו, ישראל מאיימת מאז הקמתה על השלום והיציבות באזור, "וביטחונה של טורקיה מתחיל בלבנון ובסוריה".

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ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הגיב לדברים: "הרודן האנטישמי ארדואן, שמבצע רצח עם בכורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל".

"מדינת ישראל וצה"ל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה שמאיימות על המזרח התיכון ועל העולם כולו", מסר נתניהו.