פרסום ראשון: מגעים ראשוניים לקראת ביקור של הנשיא טראמפ בישראל בדצמבר

פרסום ראשון: בין ירושלים לוושינגטון נערכים מגעים ראשוניים לקראת ביקור של הנשיא דונלד טראמפ בישראל, בתחילת חודש דצמבר, כך חשף הערב (ראשון) כתבנו המדיני גיא עזריאל במהדורה המרכזית. שני גורמים ישראליים ואמריקאים מאשרים לנו את דבר קיום המגעים הללו. אם אמנם יצא לפועל יהיה זה ביקורו הראשון בישראל בכהונתו השנייה בתפקיד.

טראמפ ערך ביקור אחד בישראל בן יומיים במהלך כהונתו הקודמת במאי 2017, אז נפגש כמובן עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם הנשיא דאז ראובן ריבלין. הוא אף המשיך לביקור עם נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס והספיק לבקר גם בכותל ובמוזיאון יד ושם.

בחודש מאי השנה ערך נשיא ארצות הברית ביקור מדיני ראשון במזרח התיכון בכהונתו השנייה - אז ישראל לא הייתה חלק מהביקור. מאז תחילת כהונתו הנוכחית, טראמפ נפגש עם נתניהו לא פחות מ-3 פעמים בבית הלבן. בפגישתם בחודש פברואר הכריז על תכנית הפינוי מעזה, שתי פגישות נוספות התקיימו באפריל וביולי.