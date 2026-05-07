גורם מערבי ל-i24NEWS: "איראן מסוגלת להחזיק עוד תקופה ארוכה לפני הסכם"

איראן טרם הגיבה להצעה האמריקנית להפסקת אש, אבל על סמך מה שכבר ידוע בשלב הזה - ישנן לא מעט סיבות לדאגה בישראל מההסכם הזה אם יתקבל.

כתבנו המדיני גיא עזריאל הביא הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל אזהרה של גורם דיפלומטי מערבי בכיר, לפיו ארצות הברית וישראל טועות בהערכות שלהן את היכולת של העם והמשטר האיראני לעמוד באתגרים הכלכליים ובקשיים הנוכחיים.

הוא טוען כי טהרן מסוגלת להחזיק מעמד עוד תקופה ארוכה עד שתגיע להסכם, שכאמור שצפוי להיטיב עמה מאוד כלכלית - וכולל, במידה רבה של ודאות, הקלה משמעותית ומקיפה בסנקציות.

הגורם המערבי מבהיר ומזהיר כי "המשא ומתן האמריקני מתמקד רק בשתי סוגיות - פתיחת מיצר הורמוז ותוכנית הגרעין, ולא נוגע כלל בטילים הבליסטיים ובפרוקסים האיראניים". למעשה, מדובר בשתי מטרות מרכזיות שישראל הגדירה כיעדי המלחמה, וכרגע נותרות מחוץ למשחק לחלוטין.

כאמור, ההצעה המדוברת כוללת שלושה שלבים. בשלב הראשון - סיום המלחמה. בשלב השני, פתיחת מצר הורמוז, ובשלב השלישי - 30 ימי משא ומתן על שאר הסוגיות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר אתמול על כך שישראל מתואמת עם ארצות הברית, וכי תיפסק העשרת האורניום באיראן - והחומר שכבר הועשר יסולק מהמדינה. גם אם שתי הדרישות הללו יתקבלו - ההצעה הזו חסרה ומעוררת לא מעט חשש בישראל.

ראשית - בשלב הזה אין שום התייחסות פומבית לטיפול בתכנית הטילים ובמימון של הפרוקסי של איראן, סוגיות שנשמרות למועד אחרון אחרי הודעה על סיום המלחמה. הסיכוי שלהן שלהן לעבור הוא נמוך מאוד.

יתר על כן, כל הסכם כזה יכיל בתוכו גם הקלות בסנקציות ושחרור של נכסים מוקפאים בשווי מיליארדי דולרים. החשש הריאלי הוא שאיראן תעשה שימוש בכספים האלו להמשך הפעולות העוינות שלה. לצד זאת, איראן הציגה דרישה נוספת שלא תהיה מקובלת על ישראל - לסיים את המלחמה בשאר החזיתות - כאשר האיומים של חיזבאללה וגם של חמאס עדיין לא נפתר סופית.