דו"ח האו"ם: "אין רעב בעזה אך המצב חמור מאוד"; בישראל הגיבו: "מסקנות מגמתיות"

בדו"ח מדד הביטחון התזונתי בעזה מטעם ה-IPC של האו"ם שפורסם היום (שישי), מודים כי אין רעב ברצועת עזה, אך יש חוסר ביטחון תזונתי חמור. מתאם פעולות הממשלה בשטחים הדף את הטענות: "התעלמות בוטה, מגמתית ומכוונת מהיקפי המזון שהוכנסו במהלך הפסקת האש - המסקנות המסולפות נכתבו מראש".

המתפ"ש, אלוף רסאן עליאן, הוסיף בתגובתו החריפה כי "הדו"ח נשען על פערים חמורים באיסוף הנתונים ועל הסתמכות על מקורות שאינם משקפים את תמונת הסיוע המלאה. בכך הוא מטעה את הקהילה הבינלאומית, מזין דיסאינפורמציה ומציג מצג שווא באשר למציאות בשטח".

"נדגיש כי בניגוד מוחלט לנטען, מדי יום נכנסות לרצועת עזה בין 600-800 משאיות סיוע, כאשר כ-70% מתוכן מכילות מזון, והיתר מכילות ציוד רפואי, ציוד למחסות, אוהלים, ביגוד, וסיוע הומניטרי חיוני נוסף. זאת בהתאם למחויבות של מדינת ישראל לעמוד בהתחייבותה במסגרת הסכם הפסקת האש להכניס 4,200 משאיות סיוע מדי שבוע. בתוך כך, קרוב ל-30 אלף משאיות מזון הכוללות למעלה מ-500 אלף טון מזון נכנסו לרצועת עזה לאורך הסכם הפסקת האש".

עוד הזכיר האלוף עליאן כי "גם לאורך המלחמה נכנסו לרצועה כ-100 משאיות מזון, עד לתחילת הפסקת האש. מדובר בכמויות העולות באופן משמעותי על הצרכים התזונתיים הנדרשים לאוכלוסייה ברצועת עזה על פי המתודולוגיות הבינלאומיות המקובלות, ובהן של 'תוכנית המזון העולמית' (WFP) של האו"ם. נתונים אלו מוצגים מדי יום במסגרת הערכות מצב משותפות, הן למתווכות והן לאו"ם ולארגונים בינלאומיים, אשר עדים באופן ישיר למחויבותה של ישראל לקיום ההסכמות, גם נוכח הפרות בוטות ומתמשכות מצד חמאס. כל ניסיון להציג את הנתונים אחרת או לטעון למחסור במזון מהווה סילוף מכוון של העובדות".

"יש לציין כי רק כ-20% מהסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה מועבר באמצעות האו״ם, בעוד שהיתר מועבר על ידי מדינות, ארגונים בינלאומיים נוספים והמגזר הפרטי – עובדה הממחישה את הפער החמור בין היקף הסיוע בפועל לבין הנתונים החלקיים שעליהם בין היתר מסתמך דו"ח ה-IPC.

עוד הוסיף כי "אופן התנהלותו של ה-IPC סביב גיבוש הדו״ח מעלה סימני שאלה חמורים באשר לאמינותו וליושרו המקצועי. כותבי הדו"ח הסכימו להיפגש עם גורמי מקצוע של מדינת ישראל ונציגי מרכז התיאום האזרחי-צבאי האמריקאי (CMCC) רק לאחר שהדו״ח נכתב ומסקנותיו גובשו. במהלך הפגישה הוצגו לכותבים נתונים מלאים, יומיים ומאומתים באשר להיקף משאיות המזון שנכנסו לרצועת עזה".

"חרף זאת, בחר ה-IPC להציג שורה של תירוצים בנוגע לשימוש בנתונים, והשתמש במידע שהועבר לו באופן חלקי בלבד. התנהלות זו אינה משקפת מחלוקת מקצועית לגיטימית, אלא כתיבה מגמתית הנשענת על נתונים חלקיים ומוטים, ומעידה כי מסקנות הדו"ח נקבעו מראש. פרסום הצהרות ואזהרות אשר לא מבוססים על נתונים מלאים ומאומתים, אינם מקדמים מענה הומניטרי - אלא פוגעים בו ומסיטים את הדיון מהאתגר האמיתי - שיפור מנגנוני האיסוף והחלוקה בתוך הרצועה ומניעת השתלטות חמאס על הסיוע".

"חשוב להזכיר כי זו אינה הפעם הראשונה שדו"חות ה-IPC בנוגע לרצועת עזה מתפרסמים תוך הצגת תחזיות ואזהרות קיצוניות אשר אינן מתממשות בפועל. פעם אחר פעם הוכח כי הערכות היו שגויות, מנותקות מהנתונים בשטח באופן הסותר עובדות מאומתות, לרבות היקפי הסיוע, זמינות המזון ומגמות השוק. על הקהילה הבינלאומית לגלות אחריות ולא ליפול לנרטיבים שקריים ולמידע מסולף, ולהימנע ממתן לגיטימציה לדו"ח מוטה וחסר מקצועיות. דיון הומניטרי אחראי חייב להתבסס על עובדות, נתונים ומציאות בשטח ולא על מסקנות מגמתיות שמשרתות בפועל את האינטרסים של ארגון הטרור חמאס".

"מתפ"ש ימשיך לפעול, יחד עם גורמים בינלאומיים ושותפים אזוריים, להבטחת כניסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה ולהעברתו לאוכלוסייה האזרחית, תוך מניעת ניצול הסיוע על ידי חמאס", סיכם עליאן.