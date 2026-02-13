צעד לפני ריבונות? המהפכה שמשנה את המציאות ביו"ש

השבוע קיבל הקבינט המדיני-ביטחוני החלטה שצפויה לשנות את המציאות ביהודה ושומרון מהיסוד. למרות שלא מדובר בהחלת ריבונות רשמית או בסיפוח, מדובר במהפכה דרמטית המנרמלת את חוק הקרקעות באזור ומקבילה אותו לחוק הנהוג במרכז הארץ.

יצאנו למסע חוצה שומרון, מחברון ועד לצפון השומרון, כדי להבין כיצד השינוי המשפטי הזה מתקבל בשטח ועד כמה הוא באמת משנה את כללי המשחק עבור המתיישבים והאזור כולו.

במוקד המהלך עומד ביטול החוק הירדני שאסר על מכירת מקרקעין ליהודים. עד היום, רכישת קרקעות ביהודה ושומרון לוותה בחסמים ביורוקרטיים כבדים, שחייבו רכישה דרך חברות רשומות ובכפוף ל"היתר עסקה" מסורבל מהמנהל האזרחי.

עם ביטול הדרישה להיתרים אלו וחידוש פעילות הוועדה לרכישת קרקעות לאחר שני עשורים, המציאות המשפטית משתנה: מעתה ניתן יהיה לרכוש קרקע ביו"ש באופן הדומה לרכישת נכס בתל אביב או בירושלים.

לצד המהפכה בתחום המקרקעין, הוחלט על צעדים משמעותיים בעיר האבות. סמכויות רישוי הבנייה ביישוב היהודי בחברון, במערת המכפלה ובמקומות הקדושים בעיר הועברו ישירות למוסדות התכנון של המנהל האזרחי, ללא תלות בעיריית חברון הפלסטינית.

המהלך כולל גם הקמת מנהלת מוניציפאלית למתחם קבר רחל והרחבת האכיפה נגד מפגעים סביבתיים בשטחי A ו-B. שר האוצר סמוטריץ' הבהיר כי המטרה היא "נרמול החיים" וסיום המציאות בה המתיישבים כפופים לחקיקה ירדנית, צעד שנראה בשטח כשלב ממשי בדרך לעיגון האחיזה הישראלית באזור.