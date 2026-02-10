"שיקום מדאיג של הטילים הבליסטים": דוחות המודיעין הדרמטיים שיציג נתניהו לטראמפ

גורמי ביון מערביים אמרו ל-i24NEWS כי איראן האיצה בחודשים האחרונים את שיקום תוכנית הטילים הבליסטיים באופן דרמטי - כך דיווח הערב (שלישי) כתבנו המדיני גיא עזריאל. על פי גורמים זרים, המדינה עלולה להחזיק בכ-2,000 טילים בתוך זמן קצר.

ההקדמה של שבוע בפגישה בין השניים מגיעה בשל כך שנתניהו סבור כי המתנה לתאריך המקורי עלול להיות מאוחר מדי, בשל דוחות המודיעין הדרמטיים שיציג לנשיא טראמפ.

בתוך כך, דיווח בנוסף כתבנו הדיפלומטי עמיחי שטיין כי איראן העבירה מסר למתווכות: "לא מוכנים בשלב זה לדון בסוגיית הטילים והפרוקסי". בנוסף, ציינו כי על אף שאולי יהיו מוכנים לדבר על כך בהמשך - "לא מוכנים לפשרה בסוגיית הטילים".

גורמים ישראליים מסרו לרשת CNN האמריקנית מוקדם יותר היום כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להעלות בפגישה גם את הצורך לחופש פעולה צבאי באיראן - במסגרת כל הסכם אפשרי עם המדינה.

צילום: עומר מירון/לע"מ, סאונד: בן פרץ/לע"מ

כאמור, מוקדם יותר היום המריא נתניהו לביקור מדיני נוסף בוושינגטון, במהלכו ייפגש עם הנשיא טראמפ. טרם המראתו, אמר ראש הממשלה כי ישוחח עימו על "עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן. אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם חשובים לא רק לישראל - אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון".

כזכור, הביקור היה אמור להיערך רק בהמשך החודש - אך במוצאי שבת נמסר מלשכתו כי הפגישה הוקדמה בשבוע, ותיערך כאמור מחר. הוא צפוי לחזור לישראל ביום שישי הקרוב.

טרם המראתו של ראש הממשלה, דווח ב"ניו יורק טיימס" כי איראן תיקנה במהירות מספר מתקני טילים בליסטיים, שניזוקו במהלך מבצע "עם כלביא" בקיץ האחרון. מומחים שעוקבים אחר תוכניות הגרעין והטילים האיראניות אישרו את הפרטים, שמצאו כי ישנם עבודות בנייה במספר מוקדים שנפגעו במהלך המבצע.

המומחים הזהירו כי היקף התיקונים המלא נותר לא ברור, בהתחשב בכך שתמונות לוויין מציעות רק תמונה עליונה של הבנייה.