ברקע הלחץ האיראני לפתיחת המשא ומתן מול ארה"ב, ולאחר שיחת הטלפון בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, מתבהרת תמונת המצב המבצעית בלבנון: למרות השתיקה הרשמית, ישראל אמנם ממשיכה לפעול נגד חיזבאללה ברחבי המדינה, אך לבקשת הממשל האמריקני - היא נמנעת מתקיפות יזומות בביירות ובדאחיה. גורם מדיני בכיר אמר היום (שישי) לכתבנו המדיני גיא עזריאל: "אנחנו פוגעים בחיזבאללה בחוזקה".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי גורם המעורה בפרטים, ישראל לא צפויה לתקוף בביירות או בדאחייה, אלא במקרים של צורך מבצעי דחופים - כמו "מודיעין זהב" על הכנות לירי ארוך טווח או סיכול העברות אמל"ח. במקרים כאלו, הפעילות תתבצע בתיאום מול האמריקנים, במנגנון הדומה לזה שהונהג בהפסקת האש בנובמבר 2024.

לקראת פתיחת השיחות הישירות מול לבנון ביום שלישי, המגעים מתחילים כבר הערב: בשעה 21:00 (שעון ישראל), צפוי שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, לקיים שיחת טלפון משולשת עם שגרירת לבנון נאדה מעווד והמתווך האמריקני, השגריר מישל עיסא.

השיחות יתמקדו בתוכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו, תוך בחינת הקמת "מועצת שלום" שתלווה את המגעים. בשלבים מתקדמים יותר, השליחים המיוחדים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר עשויים להוביל את הדיונים. הכוונה המסתמנת היא הקמת מנגנון ישראלי-לבנוני בחסות בינלאומית שיבצע את פירוק הארגון - משימה שבה כשלו ממשלת לבנון וצבאה בשנה האחרונה.

במקביל, ישראל מטילה ווטו מוחלט על מעורבות צרפתית במו"מ. למרות ניסיונותיו של הנשיא מקרון להוביל את התיווך בחודשים האחרונים, בירושלים מסרבים להעניק לפריז "פרס" מדיני, זאת בתגובה ליחסו העוין של מקרון כלפי ישראל והתנגדותו למערכה נגד איראן.