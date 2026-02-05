אולמרט נפגש באבו דאבי עם מוחמד דחלאן, בכיר לשעבר בפת"ח

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט נפגש היום (חמישי) בצהריים עם בכיר ארגון הפת"ח מוחמד דחלאן באבו-דאבי. הפגישה נועדה לבחון מספר רעיונות, שקשורים לשיקומה של רצועת עזה.

--

דחלאן רצה לברר כיצד ניתן לסייע בהליך שיקום הרצועה, ובחן אפשרות לניצול המעמד הפוליטי של ראש הממשלה לשעבר אולמרט. זו פגישה ראשונה בין השניים, מתוך סדרת פגישות. בין היתר, נפגש אולמרט גם עם בכיר מאוד בצמרת האמירתית ביאכטה מול חופי נאפולי. אולמרט עצמו סירב להתייחס לנושא בשיחה עם i24NEWS.

כידוע, מוחמד דחלאן כיהן בשורת תפקידים בתנועת הפת"ח וברשות הפלסטינית. אחרי ששימש כראש מנגנון הביטחון המסכל בשטחי הרשות, הוא התבטא קשות נגד יו"ר אש"ף יאסר ערפאת ומחליפו אבו-מאזן, והיה אחד המתנגדים החריפים לחמאס.

בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר הוא סירב לומר שהוא גאה במעשי הטבח, ואמר כי הראשונים לתת דין וחשבון על ההרס בעזה הם הרשות הפלסטינית. שמו הועלה כמנהיג עתידי אפשרי של הפלסטינים.