המדינה האירופית המפתיעה שמעוניינת לשלוח חיילים לעזה

בעזה תהיה רומאי? הכתב לענייני דיפלומטיה של i24NEWS, עמיחי שטיין, פרסם הערב (שני) במהדורה המרכזית כי איטליה מנהלת מגעים על שליחת חיילים לכוח הרב לאומי שישלח לרצועת עזה. על פי ההערכה: לפי המנדט הכוח יהיה יותר "כוח שלום" ופחות יעסוק בפירוז הרצועה.

הדברים מגיעים לאחר שמוקדם יותר דווח שראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, לא יהיה חלק מ"מועצת השלום" שעליה הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

נבחנת האפשרות: בלייר ינהל את הגוף שנקרא "Management" - שיהיה מתחת למועצת השלום אבל מעל ממשלת הטכנוקרטים שתנהל את עזה, עליה טראמפ רוצה להכריז עד סוף השנה.

