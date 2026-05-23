ברקע סערת המשט: צרפת אסרה על בן גביר להיכנס למדינה

צרפת הכריזה היום (שבת) על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כעל אישיות בלתי רצויה במדינה ואסרה עליו להיכנס לשטחיה. ההודעה באה ברקע סערת המשט מוקדם יותר השבוע, בה בן גביר סייר יחד עם לוחמי כליאה וכוחות משטרה במתקן שבו מוחזקים פעילי המשט הטורקי בנמל אשדוד, הניף את דגל ישראל וקרא: "אנחנו בעלי הבית. נגמרה הקייטנה".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

https://x.com/i/web/status/2058157334740820131 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בציוץ ברשת החברתית X, עדכן שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל-בארו כי "החלטה זו בעקבות מעשיו הבלתי מתקבלים על הדעת כלפי אזרחי צרפת ואירופה שהיו על משט הפלוטילה. אנו מתנגדים לגישה הזו, שאינה מייצרת שום תוצאה מועילה ומכבידה על השירותים הדיפלומטיים והקונסולריים, על המקצועיות והמסירות שעליהם אני מברך. איננו יכולים להתיר לאזרחים צרפתיים להיות מאוימים, מפוחדים או מופלים באלימות בדרך זו, במיוחד על ידי נציג ציבורי. אני מציין כי מעשים אלה נידונו על ידי מספר רב של אישי ממשלה ופוליטיקאים ישראליים. הם מהווים המשך לרשימה ארוכה של הצהרות ומעשים מזעזעים, הסתה לשנאה ואלימות כלפי פלסטינים". עוד פנה לאיחוד האירופי וקרא להטיל על בן גביר סנקציות.

i24NEWS

כזכור, משרד החוץ עדכן ביום שלישי כי הסתיימה ההשתלטות על המשט הטורקי לעזה וכי כל 430 הפעילים הועברו לכלי שיט ישראליים ועושים את דרכם לישראל, שם יוכלו להיפגש עם נציגיהם הקונסולריים. על הסיפון נמצאו תומכי חמאס שתכננו לפרוץ את המחסום הימי ברצועה.

היום תקף נשיא דרום קוריאה, לי מיונג-באק, את ישראל בעקבות מעצרם של פעילים קוריאנים על סיפונה של ספינת סיוע נוספת. הנשיא לי האשים כי "ישראל חטפה אזרחים דרום קוריאנים תחת נסיבות בלתי מוצדקות לפי החוק הבינלאומי" והוסיף כי הפעולות הצבאיות של ישראל היו "מוגזמות לחלוטין וחצו את הקו האדום".