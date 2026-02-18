בדרך לביקור הרגיש: הודו מנסה למנוע רגע מביך נוסף בכנסת

ראש ממשלת הודו נרנדה מודי צפוי לבקר בישראל בשבוע הבא. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי ראש האופוזיציה יאיר לפיד הזהיר כי אם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, שוב לא יוזמן - האופוזיציה תחרים את נאומו של המנהיג ההודי בכנסת.

ל-i24NEWS נודע, כי שגרירות הודו בישראל פועלת למנוע מבוכה בכנסת במהלך הביקור - תרחיש בו מחצית מהמליאה תהיה ריקה, בשל היעדרותם של חברי האופוזיציה. הם פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו, וביקשו שיפעל כדי לוודא שגם נשיא העליון וגם חברי הכנסת של האופוזיציה ינכחו במקום במהלך הביקור.

כאמור, לפיד עצמו ציין כי ראש ממשלת הודו הוא מנהיג חשוב עבור מדינת ישראל, והפציר בנתניהו למנוע תקרית דיפלומטית.

יושב-ראש הכנסת תקף את לפיד וכתב בחשבון ה-X שלו: "איום בפגיעה ביחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל הוא נשק לא לגיטימי במאבק פוליטי פנימי. אם ראש האופוזיציה חה"כ יאיר לפיד מעוניין לפגוע ביחסי החוץ של מדינת ישראל עם ידידה חשובה שלנו שהיא גם אחת מהמעצמות החשובות בעולם - זו בחירה שלו. בחירה מצערת, שגויה ואני מקווה שהוא יחזור בו ממנה".

"אם בכל זאת יעמוד על דעתו, מן הראוי שיסביר בשיחתו הבאה עם שגרירות הודו, מדוע לא החרים את הישיבות המיוחדות לכבוד הנשיא מיליי, הנשיא טראמפ וראש הממשלה רמה - על אף שהשופט עמית לא הוזמן אליהן - ואילו דווקא את ראש ממשלתם הוא מתכוון להחרים", סיכם.