קנצלר גרמניה להרצוג: "רוצים להיות מעורבים ביום שאחרי בעזה"

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הגיע היום (שבת) לביקור רשמי בישראל, הראשון מאז כניסתו לתפקיד ושל מנהיג אירופי מזה כמה חודשים. הערב נפגש הקנצלר עם נשיא המדינה, יצחק הרצוג. במהלך הפגישה השניים דנו ביחסים בין שתי המדינות, בעיקר על רקע עסקת טילי חץ 3 המוצלחת שהושלמה השבוע. כמו כן דנו בהסכם הפסקת האש ועל הרצון של גרמניה להיות יותר מעורבת ביום שאחרי ברצועת עזה.

הנשיא הרצוג אמר בפתח הפגישה: "אנו מציינים 60 שנה ליחסים בין ישראל לגרמניה, יחסים הנושאים היסטוריה מרגשת וחשובה מאין כמותה לצד אתגרים רבים. הפכנו לידידים קרובים, ועבורי לראות את טילי חץ 3 מותקנים בגרמניה כדי להגן על גרמניה ואירופה, תוצרת כחול-לבן זה דבר ייחודי, מרגש וחשוב".

קנצלר גרמניה הדגיש את עמידתה של גרמניה לצד ישראל מאז מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר: "מאז המתקפה העמקנו וחיזקנו עוד יותר את ידידותנו, ואתם יודעים שתמיד נעמוד לצד ישראל.

עם זאת, מרץ סייג מעט את דבריו והתייחס לביקורת שהעביר על פעולותיה של ישראל במלחמה: "פעולות הצבא והממשלה העמידו אותנו בפני דילמה. היינו חייבים להגיב, אך היו סמוכים ובטוחים שאנו עדיין לצדכם. לישראל יש זכות להגן על עצמה וזכות קיום. אנו עומדים לצד ישראל בזכותה להתקיים ותומכים במאמציכם. נמשיך לסייע כאשר תהליך השלום והמשא ומתן ייכנסו לשלב הבא. המלחמה תסתיים ברגע שחמאס יניח את נשקו - אז נביט קדימה".

כמו כן התייחס הקנצלר לגדה המערבית ולהכרה במדינה פלסטינית: "אנו מקווים שגם המצב ביהודה ושומרון יתפתח בכיוון חיובי, כך שבסופו של דבר נגיע לפתרון של שתי מדינות. תמיד תמכנו בכך, והוא תנאי חשוב לדו־קיום טוב בין ישראל לפלסטינים, בין העם הישראלי, העם הפלסטיני והעולם הערבי כדי שיוכלו לחיות בשלום, בביטחון ובכבוד.

בסיום דבריו, מרץ אמר לנשיא הרצוג שגרמניה רוצה להיות יותר מעורבת ביום שאחרי בעזה - כולל סיוע בהחזרת החטוף רן גוילי ז"ל - והוסיף שהאמירה על שתי מדינות נועדה לחזור על המסר הקבוע שלהם וחלילה לא בשביל לעורר את זעמו של הציבור הישראלי. מחר הקנצלר צפוי להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.