ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הודיעה היום (שני) על בחירתה של עו"ד יפעת סימינובסקי ליועצת המשפטית של הוועדה, למרות ניסיונות ראש הממשלה נתניהו ותנועת הליכוד למנוע את המינוי. בחירתה של עו"ד סימינובסקי, שתחליף את עו"ד דין ליבנה שכיהן בתפקיד יותר מעשור, התקבלה פה אחד.

כזכור, אתמול פנו נתניהו ותנועת הליכוד במכתב בהול ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, בדרישה דחופה לעצור מכרז לתפקיד יועמ"ש הוועדה, "בעקבות מה שנראה כמחטף והליך חפוז שהתנהל ללא הודעה מסודרת למפלגות השונות וללא היוועצות כמתחייב".

עו"ד אילן בומבך שפנה בשם נתניהו והליכוד טען במכתבו שחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי סמכות עריכת המכרז כפופה לחובת היוועצות עם נציב שירות המדינה, לעניינים שונים. השופט סולברג היום השיב לבומבך: "לא מצאתי אפוא בסיס לנטען ולמבוקש בפנייתך".

לאחר מינויה של עו"ד סימינובסקי, המגיעה לוועדת הבחירות המרכזית לאחר שורה של תפקידים בכירים במגזר הציבורי והפרטי, נמסר: "ועדת הבחירות המרכזית היא גוף עצמאי ובלתי תלוי, וכל הוראות החקיקה בעניינה נועדו להבטיח את אי-תלותה ברשות המבצעת ואת מניעת ההתערבות בעבודתה. בהתאם לעיקרון זה, יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית משמש כנציב עובדי הוועדה, והליכי המינוי בה מתבצעים על פי הכללים הייחודיים שנקבעו להבטחת עצמאותה".