מסר מישראל לארה"ב: אם הירי יימשך - התגובה נגד חיזבאללה תוחרף

בכירים ישראלים העבירו מסר לבכירים אמריקנים ולפיו אם חיזבאללה ימשיך במתקפות נגד חיילי צה"ל - ישראל לא תוכל להמשיך להגיב באופן מדוד בלבד. כך אומרים היום (ראשון) ל-i24NEWS שני גורמים המעורים בפרטי השיחות.

הרקע לדברים הוא המתיחות המתמשכת בגבול הצפון, לצד מאמצים אמריקניים לבלום הסלמה. בשבוע שעבר הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הפסקת האש תוארך בשלושה שבועות נוספים, לאחר מפגש בין שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר לשגרירת לבנון נאדה חמאדה מועאד. עוד ציין כי בתקופה הקרובה צפויה פגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף עאון בבית הלבן.

בתוך כך, נתניהו כינס הערב מספר מצומצם של שרים עם ראשי מערכת הביטחון לדיון שיעסוק בין היתר בזירה האיראנית ובמצב בלבנון. אחת האפשרויות שנבחנות היא הגברת התקיפות נגד חיזבאללה, כולל באזורים שאינם דרום לבנון - מעבר לדפוס הפעולה הנוכחי.

מוקדם יותר, בפתח ישיבת הממשלה, הודה נתניהו כי הממשל האמריקני מגביל את אופי התגובה הישראלית. לדבריו, "אנחנו פועלים באופן נמרץ לפי כללים שסיכמנו עם ארצות הברית, וגם אגב עם לבנון. וזה אומר חופש פעולה לא רק להגיב להתקפות, אלא לסכל איומים מיידיים, ולסכן גם איומים מתהווים".

נתניהו הדגיש כי ישראל לא תקבל את המשך התקיפות מצד חיזבאללה והבהיר: "נעשה מה שצריך כדי להחזיר את הביטחון לצפון".