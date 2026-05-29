צרפת בוחנת הוצאת צו מעצר נגד בן גביר בעקבות אירועי המשט לעזה

שר החוץ הצרפתי, ז'אן נואל בארו, הודיע אתמול (חמישי) כי משרד המשפטים במדינה בוחן האם הייתה "אלימות והשפלות מיניות" כלפי אזרחי צרפת שלקחו חלק במשט האחרון לרצועת עזה.

ההודעה מגיעה בעקבות עדויות שהגיעו מטורקיה אודות אלימות מינית שהופנתה כלפי המשתתפים במשט מצד כוחות הביטחון. בריאיון שהעניק שר החוץ הצרפתי לתחנת רדיו מקומית, אמר: "העובדות שדווחו לי עשויות להוות עבירה פלילית, מערכת המשפט היא זו שתחליט האם לפתוח בהליכים או לא".

במידה ומשרד הצרפתי יקבע שאכן היו פגיעות שכאלו, המשמעות היא שצרפת תוכל להוציא צו מעצר נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מה שימנע ממנו להיכנס לכל מדינות האיחוד האירופי.

כזכור, צרפת כבר הכריזה על בן גביר כאישיות בלתי רצויה במדינה בעקבות סערת הסרטון שפרסם השר מהמתקן בנמל אשדוד בו הוחזקו משתתפי המשט תחת מעצר. בציוץ ברשת החברתית X, עדכן שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל-בארו כי "החלטה זו בעקבות מעשיו הבלתי מתקבלים על הדעת כלפי אזרחי צרפת ואירופה שהיו על המשט".

i24NEWS

אנו מתנגדים לגישה הזו, שאינה מייצרת שום תוצאה מועילה ומכבידה על השירותים הדיפלומטיים והקונסולריים, על המקצועיות והמסירות שעליהם אני מברך. איננו יכולים להתיר לאזרחים צרפתיים להיות מאוימים, מפוחדים או מופלים באלימות בדרך זו", כתב בארו.