פרסום ראשון: ישראל סירבה שצרפת תשתתף במו"מ הישיר מול לבנון

פרסום ראשון: ישראל סירבה שצרפת תשתתף בשיחות המו"מ הישירות מול לבנון שצפויות להיפתח בשבוע הבא בוושינגטון, כך מסרו היום (שישי) שני גורמים ל-i24NEWS. גורם ישראלי הבהיר כי "ההתנהלות הצרפתית בשנה האחרונה, כולל היוזמות שמטרתן למנוע מישראל להלחם באיראן, ואפס נכונות צרפתית לעשות משהו קונקרטי כדי לעזור ללבנון לפרק את חיזבאללה - הובילו לכך שבעיניים ישראליות צרפת אינה מתווכת הוגנת".

ההחלטה הישראלית מגיעה בעקבות זעם מצטבר על מדיניות פריז בחודשים האחרונים, ובפרט מאז המתקפה המשולבת של ישראל וארה"ב נגד איראן. במהלך הלחימה, סירבה צרפת לאפשר למטוסים אמריקניים הנושאים חימוש לישראל לעבור במרחב האווירי שלה.

בנוסף לכך, מאז החל חיזבאללה בירי לעבר ישראל יממה לאחר המתקפה באיראן, הנשיא עמנואל מקרון ובכירים צרפתים נוספים מפעילים לחץ כבד על ירושלים להימנע מפעולה קרקעית בלבנון.

לבנון היא זו שביקשה בשבועות האחרונים לקדם משא ומתן ישיר מול ישראל, במטרה מרכזית למנוע מבצע ישראלי נרחב בשטחה. הפניות נעשו הן דרך בכירים בממשל טראמפ והן דרך פריז. בעוד שבממשל האמריקני הבהירו ללבנונים כי עליהם "לפעול קודם לפרז את חיזבאללה לפני שישראל תתייצב לשולחן", הנשיא מקרון - שאף שוחח מספר פעמים עם נתניהו על הנושא - ניסה לקדם את השיחות באופן מיידי. ישראל דחתה את היוזמות הללו בתחילה, בטענה שממשלת לבנון אינה נוקפת אצבע נגד הארגון, ולכן לא נותרה ברירה אלא לפעול בשטח.

התפנית בעמדה הישראלית וההסכמה לקיים את השיחות מגיעות על רקע שורת הישגים מבצעיים ופגיעה משמעותית בחיזבאללה, אך גם לאור בקשה רשמית מצד ממשל טראמפ. בשיחה בין נתניהו לנשיא האמריקני, התבקשה ישראל "להוריד הילוך" בלבנון כדי לאפשר מו"מ מול איראן.

השיחות צפויות להיפתח ביום שלישי הקרוב במחלקת המדינה בוושינגטון. הנציגים יהיו שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר, ושגרירת לבנון בארה"ב, נדע מוועד. מי שישמש כמתווך מטעם האמריקנים הוא מישל עיסא, שגריר ארה"ב בלבנון.