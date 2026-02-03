"ביזיון מוחלט": ישראל מתנערת מהלוגו של הוועדה לניהול עזה

סמל הוועדה הטכנוקרטית לניהול רצועת עזה נחשף אתמול (שני), אך למרבה האכזבה מדובר בסמל זהה לזה של הרשות הפלסטינית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע שאט נפש מהלוגו החדש שלה, אשר לפי ההודעה שפורסמה מלשכתו מהווה רמז מטרים לכך שהרשות הפלסטינית תיקח חלק בניהול הרצועה.

בתגובה הרשמית ממשרד ראש הממשלה נכתב: "הלוגו של הוועדה לניהול עזה (NCAG) שהוצג לישראל היה שונה לחלוטין מזה שפורסם הערב. ישראל לא תקבל שימוש בסמל של הרשות הפלסטינית, והרשות הפלסטינית לא תהיה שותפה בניהול עזה".

יושב ראש מפלגת "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן כתב בחשבון ה-X שלו: "סופית, ממשלת ה-7 באוקטובר העבירה את השליטה בעזה לרשות הפלסטינית! זאת כמובן בנוסף להכנסת משאיות סיוע, דלק וחשמל למחבלי החמאס. הובטח לנו "ניצחון מוחלט" וקיבלנו ביזיון מוחלט. את ההנהגה הרופסת הזו חייבים לסלק, ויפה שעה קודם".

השבוע פורסם ב-i24NEWS כי ארגון הטרור חמאס מתכנן להשתלט על הוועדה הטכנוקרטית ברצועה. על פי אחד מבכירי הוועדה, חמאס דורש לשלב פעילי זרוע צבאית מהדרגים הבינוניים והנמוכים בתפקידים אזרחיים תחת הוועדה. חמאס אותת שאין בכוונתו לוותר על תיקי האוצר והביטחון ולפחות כל עוד לא יוצבו שם כמה ממקורביו.