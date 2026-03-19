ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב (חמישי) בהצהרה שקיים כי לאיראן "אין כיום אפשרות להעשיר אורניום או לייצר טילים בליסטיים". ההצהרה של נתניהו הייתה בעברית ובאנגלית, שלבסופה ענה על שאלות מטעם התקשורת הזרה בלבד.

בפתח דבריו אמר ראש הממשלה נתניהו בפנייה לקשישים ולמשרתי המילואים ואמר כי הוא והממשלה "פועלים כל יום כדי להקל עליכם, כדי לפתוח את הלימודים ולדאוג לפיצויים הולמים".

נתניהו ציין כי כעת, במהלך המבצע, ממוקדים בשלוש מטרות: "ריסוק הגרעין, ריסוק היכולת הבליסטית ויצירת תנאים שיאפשרו לעם האיראני לקחת את הגורל בידיו". ראש הממשלה הוסיף כי לאיראן אין כיום אפשרות להעשיר אורניום או לייצר טילים".

במעבר להצהרה לתקשורת הזרה, אישר ראש הממשלה כי ישראל עוזרת למנוע את סגירת מצר הורמוז על ידי האיראנים "במודיעין ובדרכים אחרות, מגנים על העולם כולו".

ההצהרה של נתניהו מתקיימת ברקע תקיפת מתקני הגז אמש באיראן, עליהן אמר הנשיא טראמפ כי ארצות הברית לא ידעה "דבר" על כך. "ישראל, מתוך זעם על מה שקרה במזרח התיכון, תקפה באלימות מתקן גדול המכונה שדה הגז דרום פארס באיראן. חלק קטן יחסית ממנו נפגע", אמר.