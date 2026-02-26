במהלך ביקורו של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, נעשו עסקים רבים ונחתמו חוזים ביטחוניים בולטים - כך פרסם לראשונה הערב (חמישי) כתבנו המדיני גיא עזריאל. בין החוזים: ייצוא טילי אוויר-אוויר ארוכי טווח, מערכות הגנה אווירית ורחפנים מתקדמים.

עוד לפני ביקורו של מודי, דווח כי ישראל הסכימה לשתף את הודו בטכנולוגיות הגנה מתקדמות, ובהן מערכות לייזר ומערכות שיגור מרחוק, שיתוף פעולה רחב יותר מזה שהתאפשר בשנים קודמות.

על רקע מתיחות מתמשכת מול פקיסטן, מבקש ראש ממשלת הודו מודי לחזק את ההגנה על העורף מפני איום טילים ארוכי טווח.

רק בחודש מאי האחרון פתחה הודו במבצע "סינדור", כתגובה למתקפת טרור בפאהלגם, בו נרצחו 25 הודים ואזרח נפאלי. במהלך המבצע הותקפו מספר אתרים בפקיסטן ובחבלי הארץ ג'אמו וקשמיר, שהביא לצבא פקיסטן לפתוח במתקפת נגד.

המבצע הסתיים כעבור מספר ימים בעזרת תיווך של ארצות הברית, כשהנשיא טראמפ כתב בחשבונו ברשת TruthSocial, מבלי לפרט על מה סוכם בין הצדדים: "אני שמח להודיע לכם שהצדדים חתמו על הפסקת אש מיידית, ברכות לשתי המדינות על שימוש בהיגיון הפשוט שלהן".