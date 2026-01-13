"נתקוף רק אם נותקף": הדיון הדרמטי בקבינט על איראן

הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס הערב (שלישי) בירושלים לדיון אסטרטגי מכריע. במהלך הישיבה, צפויים השרים לשמוע סקירה על התוכניות האפשריות למעבר להתקפה נגד איראן, מהלך המגובש בתיאום הדוק עם הממשל האמריקני.

בירושלים מסייגים ומדגישים כי האופציה ההתקפית נמצאת על השולחן למקרה שבו ישראל תותקף תחילה, ומבהירים כי ניהול האירוע נמצא במידה רבה בידיו של הנשיא דונלד טראמפ.

"הכל בידי הנשיא, האמריקאים הם אלו שמנהלים את האירוע", אמרו גורמים בירושלים ל-i24NEWS ומציינים כי מעורבות צבאית ישירה תתרחש רק במידת הצורך ותחת תסריטים שונים שנבחנים כעת.

הדיון בקבינט נערך על רקע שינוי באווירה המדינית מול וושינגטון. אם רק אתמול שרר בישראל חשש כבד מפני שיחות של ארה"ב על הסכם גרעין מחודש – כזה שיאפשר למשטר האייתולות זמן להתאושש, לדכא את המהומות הפנימיות ולשמר את פעילות הטרור האזורית – הרי שהצהרותיו הברורות של טראמפ הערב שינו את התמונה.

גורמים מדיניים מציינים כי דבריו של הנשיא האמריקני מהווים "סימן הרגעה ברור" עבור ישראל, ומפיגים את החשש מחזרה קרובה לשולחן המשא ומתן על הסכם הגרעין.

התחושות הן של אירוע בקנה מידה היסטורי, כזה שיכול להפוך את פני המזרח התיכון וכפועל יוצא גם את פני העולם כולו. בישראל צופים ונערכים.

בתוך כך, ב"מהדורה המרכזית" של i24NEWS פורסם כי גורמי ביון מערביים מעריכים שבשבועיים האחרונים יצאו יותר ממיליון איראנים לרחובות. נכון לעכשיו, אותם גורמים, לא מזהים הנהגה אחת - מה שבעצם אומר המון מוקדים, המון הפגנות, אבל אין כח פוליטי שמרכז אותם. מה שמשחק לטובת המשטר.