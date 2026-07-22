העשירית בבירה: מדינת נאורו תפתח שגרירות בירושלים

הקבינט של מדינת נאורו הודיע היום (רביעי) כי יפתח שגרירות בישראל, שתמוקם בירושלים, בירת ישראל. נאורו צפויה להיות המדינה העשירית לעשות זאת, לאחר ששר החוץ סער סיכם על מהלך דומה גם עם שר החוץ המיועד של קולומביה בשבוע שעבר.

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החלטה זו מתקבלת בהמשך לסיכום של שר החוץ גדעון סער עם ליונל אניגימאה, סגן הנשיא ושר החוץ, המסחר והמשפטים של נאורו בפגישתם בפיג'י בחודש שעבר. שר החוץ סער נפגש עימו שם לאחר שאניגימאה הגיע לפיג'י לרגל פתיחת שגרירות ישראל במדינה.

דוברות משרד החוץ

נאורו היא מהתומכות העקביות ביותר של ישראל בזירת האו"ם והגישה חוות דעת מדינית לטובת ישראל בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינ"ל בהאג. נאורו הכירה בירושלים כבירת ישראל ב-2019.

נאורו היא מדינת אי, אחת מקבוצת המדינות המיקרונזיות בצפון הפסיפיק, לצד איי מרשל, מיקרונזיה, פלאו וקיריבטי. היא שוכנת קילומטרים ספורים מדרום לקו המשווה.