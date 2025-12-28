חודשיים לפני ההכרה: נשיא סומלילנד הגיע לביקור חשאי בישראל

משרד החוץ התיר לפרסום כי כחלק מהמגעים החשאיים האינטנסיביים שנוהלו מזה חודשים בין ישראל לסומלילנד, הגיע נשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי לביקור חשאי בישראל בחודש אוקטובר, בו נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער, וראש המוסד דדי ברנע.

כמו כן אמרו במשרד החוץ כי שר החוץ גדעון סער, ריכז מזה חודשים מגעים חשאיים עם סומלילנד, במסגרתם נפגש עם פמליית הנשיא עבדילאהי מספר פעמים.

אמש התייחס נשיא סומליה להכרזה הישראלית על הכרה בריבונותה של סומלילנד, אשר אמר כי "המעשה העוין של נתניהו להכרה בחלק מצפון סומליה מפר את החוק הבינלאומי".

בעקבות ההכרזה, נציגות סומליה באו"ם ביקשה לכנס את מועצת הביטחון של הארגון לדיון דחוף, שתתכנס ביום שני. שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, התייחס לבקשה לדיון ואמר: "ישראל תפעל מתוך אחריות ושיקול דעת, ולא תירתע מדיונים פוליטיים שמנסים לערער על החלטות ריבוניות. נמשיך לשתף פעולה עם כל גורם התורם ליציבות אזורית".

אתמול אמר דיפלומט סומלי ל-i24NEWS כי הוא מעריך שההכרה של סומלילנד בישראל עשויה להיתפס "על ידי גורמים כמו איראן, החות'ים, דאעש ומיליציית אל-שבאב כפרובוקציה ממוקדת, שעלולה לעודד אותם לבצע פעולות באזור".