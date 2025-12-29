לקראת פסגת נתניהו-טראמפ: הסוגיות שמטרידות את רה"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב (שני) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בשעה 20:00, שעון מקומי. הפגישה תתקיים באחוזתו של טראמפ, במאר א-לגו, פלורידה. נתניהו נפגש מוקדם יותר בפלורידה עם מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו. על הפרק מגוון של נושאים - מסוריה ולבנון ועד איראן.

ביום שישי האחרון כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח ב"קבינט שישי" כי הסוגיה שהכי מדאיגה את נתניהו לקראת הפסגה היא נושא עזה והמעבר לשלב ב', כאשר נראה שהאמריקנים לא מבינים את הדחיפות בפירוז חמאס.

כוחות מרכזיים בתוך הממשל האמריקני, ובראשם השליח המיוחד סטיב וויטקוף, דוחפים להתקדם לשיקום הרצועה ולנסיגות נוספות מבלי שיש מושג כלשהו כיצד חמאס יפורק מנשקו. החשש שגם עלה בישיבת הקבינט אתמול הוא שהאמריקנים ובעיקר טראמפ - לא מבינים את הסכנה שבהשארת חמאס חמוש בעזה. נתניהו צפוי לטעון בפני טראמפ שאי פירוק הארגון מנשקו תהיה "טעות היסטורית".

בנוסף, גורמים בכירים בישראל מסרו ל-i24NEWS ש"טראמפ רוצה להיות זכור כמציל החטופים - אבל עליו להישמר שלא להיות חקוק בזיכרון ההיסטורי כמי ששימר את חמאס בשלטון בעזה".

בהקשר הזה נזכיר גורם מערבי המעורב בשיחות על שלב ב' שאמר ל-i24NEWS על פירוק חמאס מנשק: "לא יודע אם זה יקרה אי פעם ואם כן מתי". בנוסף, על פי גורם אירופאי ששוחח עמנו השבוע, האמריקנים מביעים נכונות להתקדם לשלב ב' גם ללא השבת רן גואילי.