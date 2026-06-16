ישראל ביקשה עותק של מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן - וסורבה

ישראל ביקשה עותק של מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן וסורבה, כך נודע היום (שלישי) ל-i24NEWS. למעשה, עד לרגע זה, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא קיבל לידיו את ההסכם שצפוי להיחתם בשוויץ ביום שישי.

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מוקדם יותר היום, חיזבאללה הודה שאיראן הבטיחה לו "שלא תחתום על הסכם סופי עד שישראל תיסוג מלבנון", כך דווח ברשת "אל-ערבי" הקטרית מפי מקור בכיר בארגון. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אמר בהודעה שפרסם ברקע ההסכם כי "איראן שפכה דם בהפצצת הישות הציונית בתגובה להפצצת הדאחייה של ביירות ונשאה בתוצאות. אנו מודים לאיראן על שאילצה את הישות הישראלית להפסיק באופן מיידי את פעולותיה הצבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון".

בתוך כך, שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר, התייחס לפרסומים שנסיגה ישראלית מלבנון היא תנאי להסכם האמריקני עם איראן, ואמר: "אנו נשארים בדרום לבנון כדי להגן על עם ישראל, כמו שכל מדינה הייתה עושה", אמר.

באיראן חשפו אתמול את פרטי ההסכם - מהם עולה כי התוכנית האיראנית, הכוללת 14 סעיפים נוקשים, מציבה תנאי סף חד-משמעיים עוד לפני תחילת הדיונים, ובראשם עצירה מוחלטת של הלחימה, הסרת המצור הכלכלי והימי, ופיצויים בסך מאות מיליארדי דולרים.

לפי המסמך, איראן דורשת תחילה הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. לצד זאת, טהרן מציבה תנאי בל יעבור לפיו המשא ומתן הסופי לא יחל לפני שיבוצעו הצעדים הבאים: הסרה מלאה של המצור הימי בתוך 30 יום, השעיית הסנקציות על מכירת נפט ומוצרים פטרוכימיים, ושחרור של מחצית מהכספים האיראניים המוקפאים עוד לפני תחילת הדיונים.