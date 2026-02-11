טראמפ לקראת פגישתו עם נתניהו: "אני מעדיף עסקה עם איראן - בלי גרעין ובלי טילים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין אמש (שלישי) ברשת "פוקס ניוז" לקראת פגישתו עם נתניהו, ואמר כי הוא "מעדיף עסקה עם איראן - בלי גרעין ובלי טילים". עם זאת, אמר טראמפ כי "אני לא יודע אם אפשר לעשות עסקה עם המשטר... הם היו לא הוגנים איתנו לאורך השנים".

"יש צי גדול בדרך לאיראן", הוסיף הנשיא, "נראה מה יקרה. הם רוצים עסקה, יהיה טיפשי מצדם לא לעשות עסקה". הוא התייחס גם לתקיפה האמריקנית באיראן במהלך מבצע "עם כלביא", כשאיים: "לקחנו מהם את היכולות הגרעיניות - וניקח יותר בפעם הזאת".

כזכור, נתניהו המריא אתמול לביקור מדיני בוושינגטון. בין היתר קיים פגישה עם השליחים המיוחדים של טראמפ סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.

טרם המראתו, ראש הממשלה נשא דברים, וסיפק פרטים על הנושאים שיעלו במהלך הפגישה בין המנהיגים. "אני יוצא עכשיו לארצות הברית, לפגישה השביעית שלי עם הנשיא טראמפ מאז בחירתו בקדנציה השנייה. זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת", אמר, "אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית ביחסים יוצאי הדופן שיש לנו עם ארצות הברית ולי אישית עם הנשיא, ולמדינת ישראל עם ארצות הברית - דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו".

אתמול פרסם כתבנו הצבאי ינון שלום יתח כי נתניהו מודאג מקצב השיקום המסחרר של הטילים הבליסטיים באיראן, וצפוי להציג לטראמפ את ההערכה הישראלית החדשה: כ-1,800-2,000 תוך שבועות.

למעשה, בערב מבצע "עם כלביא" גורמי מודיעין ישראליים העריכו כי איראן מחזיקה כ-3,000 טילים בליסטיים - והיא שואפת ליותר. בזמנו ההערכה הייתה: תוך שנתיים הם יגיעו ל-8,000 טילים בליסטיים. עד סוף 2025 היו אמורים להגיע ל-5,000. סכנה קיומית של ממש. אחת מהסיבות לפתוח במבצע.