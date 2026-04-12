אחרי 20 שעות של משא ומתן באסלאמאבאד שבפקיסטן - אין הסכם בין ארצות הברית לבין איראן.

סגן הנשיא ג'יי-די ואנס לא מפרט יותר מדי מה הפערים, אבל אומר משפט מאוד חשוב: ההסכם שהציעו האמריקנים לאיראנים, זו ההצעה הכי טובה והאחרונה מבחינתה של ארצות הברית. מה זה אומר? שאם האמריקנים יעמדו במילתם, האיראנים הם אלה שיצטרכו לבוא לקראת ארצות הברית ולא להפך - אחרת תחזור המלחמה.

נקודות המחלוקת המרכזיות:

סוגיית האורניום המועשר מהווה את אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות, כאשר הפערים מתרכזים סביב 400 הקילוגרמים של אורניום מועשר הנמצאים על אדמת איראן. בעוד שהאיראנים מסרבים להוציא את כל המלאי משטחם - ישנה מחלוקת בשאלה האם תתאפשר להם העשרת אורניום ברמה "סמלית" בלבד.

במקביל, קיימת מחלוקת חריפה בנוגע למצרי הורמוז; האיראנים דורשים שליטה מוחלטת שתאפשר להם לגבות כספים מספינות חולפות, בעוד האמריקנים דורשים פתיחה מידית וחופשית של המצרים - דרישה לה האיראנים מסרבים בתוקף.

מעבר לסוגיות הטכניות והטריטוריאליות, קיימת שאלה גדולה לגבי מנגנון השליטה והפיקוח על ההסכם, כפי שדורשים בבית הלבן של טראמפ. כל זה מתרחש תחת שינוי משמעותי בגישה הדיפלומטית: בניגוד לסבבים הקודמים שנוהלו על ידי מתווכים כמו וויטקוף וקושנר, אשר חזרו שוב ושוב לשולחן הדיונים גם לאחר אכזבות, הפעם המעורבות היא ישירה ודרמטית יותר מצד סגן הנשיא בעצמו.

אם ואנס אומר שהוא מאוכזב ושההצעה היא סופית, יכול להיות שלא נראה כאן אינספור סבבים נוספים כמו בעבר, אלא שינוי כיוון דרסטי. מצד שני, כשמדובר בטראמפ - אין לדעת מה באמת יקרה בסוף.