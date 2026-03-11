שר החוץ גדעון סער שלח הבוקר (רביעי) מכתב למועצת הביטחון של האו״ם, דרך הנשיאה התורנית ארה״ב, בו הוצגה עמדת ישראל באשר למלחמה. במכתב ששלח שר החוץ סער, מפורטת חתירתו המתמדת של המשטר האיראני להשיג את מטרתו - השמדת מדינת ישראל.

סער מפרט כי גם לאחר מבצע ״עם כלביא״ המשיך המשטר לפעול להשמדת ישראל ביתר שאת: ״המשטר האיראני לא שינה את דרכו וממשיך לשאוף להשגת נשק גרעיני לא רק באמצעות חידוש מאמציו לפיתוח נשק גרעיני והתקדמות בתוכנית הטילים ארוכי הטווח רחבת ההיקף שלו, אלא גם באמצעות האצה חשאית של מאמצים אלה. מאז יוני 2025 המשיך המשטר האיראני להרחיב ולחזק את יכולותיו הגרעיניות ואת תוכנית הטילים הבליסטיים שלו, לרבות בניית מתקנים תת קרקעיים מבוצרים שנועדו להסתיר ולהגן על הדרך להשגת נשק גרעיני״.

עוד כותב סער על הדיכוי האלים והטבח שביצע המשטר בבני עמו ועל כך שמבצע ״שאגרת הארי״ עשוי ליצור את התנאים שיאפשרו לעם האיראני לשחרר את עצמו מעריצות השלטון. במכתב מפרט סער גם על הפשעים הבוטים של המשטר האיראני בימים האחרונים: ״בימים האחרונים שיגר המשטר מתקפות רחבות היקף של טילים וכטב״מים קטלניים נגד מרכזי אוכלוסייה אזרחיים בישראל, תוך הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי. 13 אזרחים בישראל נהרגו ישירות מפגיעות טילים איראניים, מאות נפצעו, ונגרם נזק רב״. מפורט במכתב גם כי פעולות של המשטר האיראני מהוות הפרה ברורה של התחייבויות שנקבעו בהחלטות מועצת הביטחון".

בתוך כך, מועצת הביטחון של האו"ם עשויה להצביע כבר היום (רביעי) על טיוטת החלטה המגנה את מתקפות הטילים והכטב"מים של איראן על מדינות המפרץ וירדן, כך דווח ברשת "ערב ניוז". לפי הדיווח, ההצעה קוראת לטהרן להפסיק לאלתר את התקיפות המכוונות נגד בחריין, כווית, עומאן, קטאר, ערב הסעודית, איחוד האמירויות וירדן.