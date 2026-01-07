סקי עם אל-ג'ולאני: המיזם המשותף שהאמריקנים מקדמים בחרמון

בכירים בממשל האמריקני ובהם השליח טום ברק מקדמים את הקמתו של אתר סקי ישראלי-סורי משותף בחרמון, על שטחם של שתי המדינות - כך פרסם לראשונה הערב (רביעי) עמיחי שטיין במהדורה המרכזית.

גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי לא מעט עבודה כבר נעשתה בעניין . בנוסף, מי שעתיד ואמור לקבל תפקיד משמעותי בניהול האתר - אלה הדרוזים.

אמש התראיין השליח ברק ל-i24NEWS והתייחס לשיחות המשא ומתן: "התוצאה של השיחות בין בכירים ישראלים וסורים היא פריצת דרך. שני הצדדים מחויבים למערכת יחסים חדשה של שקיפות ושותפות, המרפאה חרטות מן העבר ומאיצה עתיד שיתופי".

במפגש שנערך הושגה הסכמה על הקמת מנגנון שיתוף מודיעיני משותף. "המנגנון ישרת כפלטפורמה לפתרון מחלוקות, יאפשר שיתוף מודיעין רציף ויפחית מתיחות צבאית", ציין ברק.