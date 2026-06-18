יממה לפני טקס החתימה בז'נבה: ראש הממשלה, בנימין נתניהו מכנס הערב (חמישי) את הקבינט המצומצם, זאת כחלק מקרב הבלימה מול וושינגטון בנושאי חופש הפעולה בלבנון ועל אזור החיץ. בירושלים מודאגים ממזכר ההבנות ומבהירים: "לא נצא מרצועת הביטחון".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

ראש הממשלה ינסה יחד עם שרי הקבינט המצומצם ובכירי מערכת הביטחון לתת מענה לנקודה הדחופה ביותר שעל הפרק - המאבק על שימור חופש הפעולה של ישראל בלבנון ובעיקר על המשך השליטה באזור החיץ בדרום המדינה.

הדיון נערך על רקע המשך המחלוקת מול הבית הלבן בצל החתימה על הסכם ארצות הברית-איראן ומטרתו גם להיערך לשיקום איראן ביום שאחרי העסקה.

גורם ישראלי מסר: "אנחנו מנסים להשפיע, לא בטוח שזה יעזור". בירושלים שוררת אי-ודאות סביב עמדתו המדויקת של טראמפ, ולכן מנסים להשפיע ככל הניתן על נוסח ההבנות לאחר שעד כה המאמצים לא הניבו את התוצאה המבוקשת. נתניהו הבהיר היום את עמדתו באופן חד משמעי: "לא נצא מרצועת הביטחון כל עוד צורכי הביטחון מחייבים זאת".

במקביל צה"ל פרסם היום את מפת פריסת הכוחות בלבנון, במהלך שנתפס בירושלים גם כהצהרת כוונות לגבי המשך הנוכחות הישראלית באזור. עם זאת, קיים קושי משמעותי מאוד להגיע להבנות מול הבית הלבן. "בסופו של דבר מי שמחליט הוא הנשיא", אמר הגורם.

בצל הדרישה האיראנית לנסיגת ישראל מלבנון דווח כי בשבועות האחרונים גם האמריקנים תמכו ברעיון תוך שהם אומרים שאם ישראל לא הצליחה במשך שנתיים וחצי לפתור את הבעיה בלבנון, צריך לנסות פתרון אחר. בישראל, כאמור, לא מתכוונים להיענות לדרישה הזאת.

בנוסף לסוגיית לבנון הקבינט צפוי לדון, כאמור, גם במציאות האסטרטגית החדשה שנוצרה מול איראן, כאשר המדינה יוצאת מההסכם מחוזקת ומשוקמת. אתמול השמיע הנשיא טראמפ התבטאויות שעוררו דאגה בירושלים, כאשר התייחס לזכותה של איראן להחזיק בטילים בליסטיים. בישראל מבהירים כי מדובר באיום שאינו יכול להתקיים לאורך זמן: "ישראל לא יכולה לחיות לצד איום כזה" ונערכים למציאות של סבבים נוספים עם איראן, גם במצב שבו ארצות הברית לא תהיה חלק מהלחימה.