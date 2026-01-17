פרסום ראשון: נתניהו ייפגש עם הסנטור האמריקני לינדזי גרהאם

פרסום ראשון: לינדזי גרהאם, הסנאטור האמריקני המקורב לטראמפ, נמצא בדרכו להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפגישה בין השניים קורית על רקע סימני השאלה בישראל בנוגע לתקיפה אמריקנית באיראן, אשר גרהאם דחה מוקדם יותר השבוע את הדיווחים על כך שטראמפ נסוג ממנה.

כמו כן השניים ייפגשו על רקע הכרזת הרכב הוועד המנהל של מועצת השלום ברצועת עזה, אשר נתניהו אמר עליה הערב (שבת) כי "היא לא תואמה עם מדינת ישראל, והיא מנוגדת למדיניותה".

הסנאטור גרהאם הוא אחד הקולות הבודדים המקורבים לנשיא טראמפ שיצא נגד ההצהרות של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, אשר שר החוץ בממשלתו הוא אחד מחברי הוועד המנהל של מועצת השלום בעזה, ונתניהו יצא הערב נגד הרכבה.