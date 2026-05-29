הדו"ח השנתי של מזכ"ל האו"ם לשנת 2026 שפורסם היום (שישי), מציג תמונה של פגיעה מינית שיטתית שבוצעה לדבריו על ידי כוחות הביטחון הישראליים נגד עצורים פלסטינים באזורי סכסוך. הדו"ח מציין באופן ספציפי יחידות בצה"ל, שב"ס והמשטרה, בהן כוח 100, הימ"מ ויחידת כת"ר.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במסגרת הדו"ח, האו"ם הכניס את ישראל לרשימה השחורה של גופים הנוקטים באלימות מינית באזורי סכסוך, לצד ארגוני טרור כמו דאעש וחמאס, ומדינות כמו רוסיה ואפגניסטן תחת שלטון הטאליבן.

בנוסף לאישומים נגד ישראל, הדו"ח מציין גם את האלימות המינית שחוו החטופים הישראלים בטבח 7 באוקטובר ובשבי חמאס במהלך מלחמת חרבות ברזל, אך טוען כי חמאס טרם לקח אחריות על המעשים, וכי לא ניתן היה לאמת את העדויות מצד הישראלים בשל מניעת גישה מצד ממשלת ישראל לגופי חקירה בינלאומיים.

ההאשמות נגד ישראל

הדו"ח טוען לדפוסים של אלימות מינית נגד עצורים פלסטינים במתקני כליאה וחקירה ישראליים, בהם שדה תימן, מתקן השהייה עציון, ובתי סוהר. על פי הדו"ח, המקרים המדוברים כוללים אונס, עינויים, ופגיעות פיזיות באיברי מין שבוצעו נגד גברים, נשים וקטינים על ידי כוחות הביטחון.

לצד הפגיעות המיניות, הדו"ח מציין כי ישנה תרבות של "חסינות מעונש" עבור אנשי כוחות הביטחון, ומציין כדוגמה את ביטול האישומים נגד חיילי כוח 100 בגין התעללות מינית בעצור במסגרת פרשת שדה תימן, אך ללא פירוט השתלשלות האירועים במהלך המשפט.

מתוך עמוד ה-X של דני דנון

שגריר ישראל באו"ם דני דנון, הגיב אתמול להחלטת האו"ם להכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית. בחשבון ה-X שלו אמר: "מדובר בהחלטה פוליטית! מנותקת מהעובדות ומהמציאות! כאשר העובדות בשטח אינן מתאימות לנרטיב שמוביל האו"ם, בארגון בוחרים לפעול באופן חד-צדדי ולשנות את הנרטיב עצמו כדי להאשים את ישראל. אנחנו נמשיך לעמוד על האמת, ולחשוף את עלילות הדם מעל כל במה אפשרית".

דנון חשף כי במהלך השנה האחרונה ישראל שיתפה פעולה באופן מלא עם הצוות של מזכ"ל האו"ם, והעבירה לידיו ראיות, מסמכים ותשובות מפורטות במטרה להוכיח כי ההאשמות הללו שקריות מיסודן. דנון הדגיש כי נציגי האו"ם אף הוזמנו להגיע פיזית לישראל כדי לגבות עדויות ולבחון את הדברים מקרוב, אך הם סירבו לעשות זאת. בשל החלטת האו"ם, השגריר דנון הודיע על הפסקת שיתוף הפעולה עם משרדו של מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש.

החלטת האו"ם מגיעה על רקע דו"ח מאמצע חודש מאי של הנציבות האזרחית לחקר פשעי ה-7 באוקטובר. הדו"ח הציג גוף ראיות מקיף המוכיח כי האלימות המינית והמגדרית הקיצונית נגד גברים, נשים וילדים הייתה אסטרטגיה מחושבת ושיטתית של מחבלי חמאס במהלך הטבח וכלפי החטופים בשבי. המסמך, שהתבסס על אלפי שעות ניתוח, עדויות שורדים וצילומים, תיעד 13 דפוסים קשים של פגיעה ועינויים.