חשבתם שנגמר הסיפור? בישראל משוכנעים: "תקיפה אמריקנית באיראן - עדיין על הפרק" | גיא עזריאל

למעשה, ישראל הייתה ערוכה אתמול לאפשרות של מתקפה רחבה באיראן • במהלך סוף השבוע דיווחנו כי המתקפה הייתה אמורה לפגוע ב"בטן הרכה" של המשטר, כולל בתשתיות האנרגיה

גיא עזריאל
גיא עזריאל  ■ כתב מדיני ■ 
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נתניהו וטראמפ בסיום פגישתם בפלורידה, ארכיון
נתניהו וטראמפ בסיום פגישתם בפלורידה, ארכיוןASSOCIATED PRESS

ברקע ההתקפלות מהתקיפה הלילית: כתבנו המדיני גיא עזריאל פרסם היום (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" כי בישראל משוכנעים שתקיפה אמריקנית נרחבת באיראן עדיין על הפרק.

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למעשה, ישראל הייתה ערוכה אתמול לאפשרות של מתקפה רחבה באיראן. במהלך סוף השבוע דיווחנו כי המתקפה הייתה אמורה לפגוע ב"בטן הרכה" של המשטר, כולל בתשתיות האנרגיה.

גורמים בישראל ל-i24NEWS: תקיפה אמריקנית באיראן - עדיין נמצאת על השולחן
גורמים בישראל ל-i24NEWS: תקיפה אמריקנית באיראן - עדיין נמצאת על השולחן

הערב דיווחנו שלמרות הציפיה והאכזבה - בישראל טוענים ההחלטה של הנשיא היא לחלוטין לא סוף פסוק, שכן תקיפה אמריקנית משמעותית באיראן עדיין נמצאת על השולחן.

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בישראל טוענים עוד, גם האמריקנים לא באמת מאמינים שטהראן מעוניינת להגיע לעסקה ועל כן האפשרות של תקיפה עדיין מוחשית. זה יקרה בתזמון שיתאים לאמריקאים שכרגע לפחות לכאורה נותנים עוד מעט זמן למשא ומתן.

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