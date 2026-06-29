"עיוות היסטורי": אזרבייג'ן מגנה את ההכרה הישראלית בשואה הארמנית

משרד החוץ של אזרבייג'ן פרסם הבוקר (שני) הודעת גינוי להכרה הישראלית ברצח העם הארמני, במה שכינתה "החלטה מעוררת דאגה". בהודעה שפורסמה ברשת X נכתב: "עיוות האמיתות ההיסטוריות בנוגע לאירועי 1915, והפיכת תהליכים היסטוריים מורכבים לנושא של החלטות פוליטיות - הרחק מבסיסים משפטיים ומדעיים - היא בלתי מתקבלת על הדעת".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

עוד נכתב בהודעה של משרד החוץ האזרי: "צעדים מסוג זה אינם משרתים פיוס והבנה הדדית, אלא מעמיקים עוד יותר את המחלוקות הקיימות ופוגעים במאמצים להשגת שלום ופיוס בר-קיימא באזור. אנו קוראים לממשלת ישראל לשקול מחדש את ההחלטה שקיבלה".

אזרבייג'ן, מדינה בעלת רוב מוסלמי-שיעי, נחשבת לאחת מבנות בריתה הקרובות של ישראל באזור. לצד זאת, אזרבייג'ן היא אחת המדינות הקרובה ביותר לטורקיה, ולה יריבות ארוכת שנים עם ארמניה - בעיקר סביב השליטה בחבל ארצאך (נגורנו-קרבאך) שאף הגיעה מספר פעמים לסכסוכים מזוינים, כאשר האחרון שבהם היה בשנת 2022. במהלך הסכסוכים הללו, ישראל סיפקה נשק לאזרבייג'ן, בעוד שאזרבייג'ן מספקת את מרבית אספקת הנפט לישראל.

כזכור, ההחלטה בישראל על ההכרה ברצח העם הארמני מגיעה בעקבות איומיו של נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, על רקע הביקור הצפוי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במדינה והעסקה הצפויה בין שתי המדינות שבה ארצות הברית תמכור מטוסי F-35 לטורקיה.

ההחלטה להכיר ברצח העם הארמני עברה אתמול בממשלה פה אחד. בישיבת הממשלה אמר שר החוץ ויוזם ההחלטה גדעון סער: "זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון. רצח העם המזעזע הזה, שהתרחש לפני למעלה ממאה שנה ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של מיליון וחצי נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום". בנוסף לישראל, 34 מדינות בעולם מכירות ברצח העם הארמני.

צביעות מוחלטת מצד המשטר הישראלי

גם בטורקיה הגיבו להחלטה הישראלית להכיר ברצח העם הארמני. בכיר טורקי אמר כי ההכרה היא "צביעות מוחלטת" מצד ישראל, והשווה את האירועים נגד הארמנים ב-1915 למלחמה ברצועת עזה: "המשטר הישראלי ביצע את הטבח האכזרי ביותר של המאה ה-21 על ידי טבח חסר רחמים בעשרות אלפי אזרחים חפים מפשע - תינוקות, נשים וקשישים - ומעז להשתמש באירועים היסטוריים כנשק פוליטי", אמר.

עוד אמר הבכיר הטורקי: "ההכרה של ישראל באירועי 1915 כ"רצח עם" היא ניסיון עקר לטשטש את דמם של פלסטינים חפים מפשע על ידיהם, את הטרור המדיני שהם מבצעים במזרח התיכון ואת הפשעים הבוטים נגד האנושות שהם מבצעים. האירוניה הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית היא שאלו המדברים על חובות מוסריות והיסטוריות הם אותה ישות שמפציצה כיום ללא הרף בתי חולים, בתי ספר, מקומות תפילה ומחנות פליטים, ורומסת את החוק הבינלאומי. לאלו הנשפטים על רצח עם בבית הדין הבינלאומי אין שום זכות להטיף לטורקיה על היסטוריה או לקחת על עצמם את תפקיד שומר המצפון".