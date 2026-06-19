משרד החוץ של שוויץ: השיחות המתוכננות בין ארצות הברית לאיראן לא יתקיימו היום

משרד החוץ של שוויץ הודיע הבוקר (שישי) כי השיחות המתוכננות בין ארצות הברית לאיראן לא יתקיימו היום, לאחר שאיראן הודיעה שלא תגיע לשיחות בשוויץ בשל התקיפות הישראליות בדרום לבנון. גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הודיע כי השיחות הושעו.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

ממשרדו של ואנס מסרו: "התוכניות לשיחות הטכניות הקרובות טרם סוכמו סופית, והמשלחת האמריקנית הייתה מוכנה לצאת בהזדמנות הראשונה. אך הלוגיסטיקה של המשא ומתן הזה מעולם לא הייתה פשוטה או צפויה. נכון לעכשיו, סגן הנשיא לא עוזב הלילה. נודיע לכם ברגע שיהיה לנו עדכון קונקרטי לגבי הצעדים הבאים. אנו מצפים להתחיל בשיחות הטכניות בהקדם האפשרי".

קודם לכן דווח ברשת "אל-מיאדין" המזוהה עם חיזבאללה כי המשלחת האירנית השעתה את הנסיעה לשיחות הגרעין "בגלל התקיפות הישראליות בדרום לבנון". עוד נטען כי איראן הזהירה את ארה"ב: "לבנון היא מרכזית מבחינתה לקיום המשא ומתן".

שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר הבהיר בפוסט החברתית X כי "ישראל נותרה מחויבת להסכם הפסקת האש שהושג בין ישראל, לבנון וארה"ב. אם חיזבאללה לא יפר את ההסכם, הוא יישמר. בכל הנסיבות, ישראל שומרת לעצמה את זכותה להגיב להתקפות נגדה ולסכל איומים על שטחה, אזרחיה וחייליה". בינתיים, חיזבאללה ממשיך להפר את ההסכמות.

https://x.com/i/web/status/2067826143881842723 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

אמש, יממה לפני טקס החתימה על מזכר ההבנות בז'נבה, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס את הקבינט המצומצם, זאת כחלק מקרב הבלימה מול וושינגטון בנושאי חופש הפעולה בלבנון ועל אזור החיץ. בירושלים מודאגים ממזכר ההבנות ומבהירים: "לא נצא מרצועת הביטחון".

ראש הממשלה ינסה יחד עם שרי הקבינט המצומצם ובכירי מערכת הביטחון לתת מענה לנקודה הדחופה ביותר שעל הפרק - המאבק על שימור חופש הפעולה של ישראל בלבנון ובעיקר על המשך השליטה באזור החיץ בדרום המדינה.

גורם ישראלי מסר: "אנחנו מנסים להשפיע, לא בטוח שזה יעזור". בירושלים שוררת אי-ודאות סביב עמדתו המדויקת של טראמפ, ולכן מנסים להשפיע ככל הניתן על נוסח ההבנות לאחר שעד כה המאמצים לא הניבו את התוצאה המבוקשת. נתניהו הבהיר היום את עמדתו באופן חד משמעי: "לא נצא מרצועת הביטחון כל עוד צורכי הביטחון מחייבים זאת".