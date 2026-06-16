הקולות שנשמעים בימים האחרונים כמעט אחידים: רבים טוענים שהנשיא דונלד טראמפ, בדרך שבה הוא פועל ובהסכם המתגבש מול איראן, פוגע באינטרסים של ישראל ומציג את ראש הממשלה בנימין נתניהו באור שלילי.

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אלא שכמו שנתניהו כבר הוכיח לא פעם, המציאות נוטה להיראות אחרת לגמרי ממה שמנבאים באולפנים. נתניהו כבר ניהל את המדינה מול נשיאים אמריקנים קודמים שלא בדיוק היו אוהדים של ישראל. ברק אובמה הוביל קו עוין באופן מופגן כלפי הממשל בירושלים וג'ו ביידן הביע זעם סביב הפעולה ברפיח ואף עיכב משלוחי נשק חיוניים - אך נתניהו ידע לעמוד גם מול נשיאים שלא ראו איתו עין בעין.

בדרך כלל הוא גם ידע למנף את זה, כי הציבור לא אוהב לראות את ראש הממשלה שלו מותקף, אולי אפילו מושפל, על ידי מנהיגים זרים - גם אם זה נשיא שמאוד מאוד אוהב את ישראל.

לכן, מי שממהר להשתמש באירוע הנוכחי עם טראמפ כאירוע שמספיד את ניצחונו האפשרי של נתניהו בבחירות - טועה בחישוב.