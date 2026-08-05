רשת CBS האמריקנית דיווחה היום (רביעי) מפי שני דיפלומטים בכירים על הפרטים של ההסכם המתגבש בין איראן לעומאן בנוגע למיצר הורמוז. במידה וההסכם יאושר, ארצות הברית ואיראן צפויות לחזור לשולחן המשא ומתן תחת התנאים שנקבעו במזכר ההבנות מיוני, ויפתחו חלון הזדמנויות של 60 יום של מעבר חופשי במיצר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי הדיווח, המתווה הזמני ל-60 יום קובע כי כניסת כלי שיט למיצרים תתבצע דרך הצד האיראני, ואילו היציאה תהיה דרך הצד העומאני, אך בתיאום ישיר עם איראן. במהלך תקופה זו, יפונו מוקשים מהחלק האמצעי של המיצרים (כאשר מרבית המוקשים מרוכזים כעת בצד העומאני), ובמקביל יתחדש השיח המדיני על תוכנית הגרעין האיראנית ופתרון קבוע למיצרים.

אחת הסוגיות המרכזיות בהסכם נוגעת לאגרות השיט: בעוד שהופלה הדרישה האיראנית להטלת אגרות חובה על כל הספינות, נבחנת כעת אפשרות של "אגרות ביטוח ואיכות סביבה" מרצון.

עם זאת, סביר להניח שאיראן תבהיר היטב לחברות הספנות כי משתלם להן לשלם אותן. בשורה התחתונה, אם ההסכם ייחתם, טהראן תשיג שליטה נרחבת ומשמעותית בהרבה במיצר הורמוז בהשוואה למצבה ערב המלחמה ואף בהשוואה למזכר ההבנות הקודם.