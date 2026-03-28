נשיא המדינה יצחק הרצוג האשים בשיחה עם מנכ"ל ארגון ההסברה הפרו-ישראלי "StandWithUs" כי ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מאפשר לטרוריסטים איראנים "לעשות מה שהם רוצים" בממלכה - כך דווח היום (שבת) בעיתון "הטלגרף".

"איך זה שבבריטניה, ראש הממשלה אומר שהיו בערך 10 או 20 אירועים רק בשנה האחרונה הקשורים לטרור איראני? מה זה הדבר הזה", אמר הרצוג בשיחה עם מייקל דיקינסון, מנכ"ל "StandWithUs".

נשיא המדינה ציין כי איראן מכוונת לפגוע ביעדים ישראלים ויהודים "באופן ישיר ובאמצעות השלוחות שלהם", וקרא לעולם "להתייצב מולם ולהגיד 'עד כאן'". "מאפשרים להם לעשות מה שהם רוצים? הם אימפריה של רשע והם משטר מרושע שחייבים למחוץ", הוסיף.

לפני כחודש סוכל פיגוע טרור בבריטניה לאחר ששני מחבלים, ואליד סעדאווי ועאמר חוסיין, נעצרו אחרי שתכננו לשחזר את הפיגועים הקשים בפריז מ-2015 - נגד קהילה היהודית בצפון-מערב אנגליה. סעדאווי נידון לעונש מינימלי של 37 שנים וחוסיין נידון לעונש מינימלי של 26 שנים.

בהשראת דאעש, השניים רכשו רובי סער, אקדחים ומאות כדורי תחמושת כהכנה למתקפת ירי התאבדות משולבת, שבה ביקשו "להרוג כמה שיותר חברים בקהילה היהודית" וקיוו להפוך ל"שהידים", כנקמה על פעולותיה של ישראל בעזה. השופט אמר שהשניים "היו קרובים מאוד" להוציא את התוכנית לפועל.