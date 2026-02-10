"מטעמים ביטחוניים": עיתונאי הורד ממטוס רה"מ רגעים לפני ההמראה

ניק קוליוחין, עיתונאי עצמאי ישראלי-רוסי, הורד היום (שלישי) ממטוס "כנף ציון" ונאמר לו כי לא יוכל להצטרף לטיסה לארצות הברית. הצטרפותו אושרה כחלק ממשלחת העיתונאים, שכן הוא עובד גם עם RT, הערוץ הרשמי של ממשלת רוסיה, והאירוע התרחש כאשר הוא הגיע לרחבת חניית המטוס.

ממשרד ראש הממשלה נמסר כי "גורמי הביטחון החליטו היום שלא לאשר את הצטרפותו של הכתב לטיסת ראש הממשלה לוושינגטון וזאת מטעמים ביטחוניים שלא ניתן לפרט בשלב זה". "הוחלט שלא

צילום: עומר מירון/לע"מ, סאונד: בן פרץ/לע"מ

מהשב"כ נמסר: "בהתאם לייעודו ותפקידיו של השירות על פי חוק, מופקד השירות בין היתר על אבטחת ראש הממשלה. במסגרת זו, מתקבלות החלטות לשם צמצום סיכון לראש הממשלה ולמידע המצוי בסביבתו. מטבע הדברים, לא ניתן להתייחס לטעמים שבבסיסן של החלטות פרטניות"