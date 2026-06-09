על רקע יממת הלחימה בין ישראל ואיראן והשיחות המתוחות עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לשרים בישיבת הקבינט אמש (שני) כי ייתכן שישראל תיאלץ להילחם לבדה במערכה הבאה מול איראן.

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רה"מ נתניהו אמר בישיבה: "יכול להיות שנגיע לסיטואציה שנצטרך להתמודד לבד מול האיראנים, ללא גיבוי מארצות הברית, עם כל המחירים הכלולים בכך, חימושים ובידוד עולמי. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אבל יודעים שאנחנו יכולים להגיע לשם".

לאחר מכן הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הזהיר מההסכם המתגבש: "כמו שאנחנו רואים את זה כרגע - כמעט כל הסכם הוא הסכם רע".