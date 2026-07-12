"איבדנו את אחד מגדולי ידידינו": בישראל נפרדים מלינדזי גרהאם

הסנאטור הרפובליקני הוותיק מדרום קרוליינה, לינדזי גרהאם, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71. גרהאם נחשב לאורך שנות כהונתו הארוכות בסנאט האמריקני והיה לקול הפרו-ישראלי המשמעותי ביותר בגבעת הקפיטול.

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על פי ההקלטות, שירותי החירום קיבלו דיווח על אדם הסובל מכאבים בחזה בבית בגבעת הקפיטול שבבעלותו של גרהאם. כ־25 דקות לאחר מכן דיווחו צוותי החירום כי מתבצעות פעולות החייאה (CPR), וכי גבר בבית נמצא במצב של דום לב. אדם המתגורר ברחוב שבו נמצא ביתו של גרהאם שיתף תמונות שבהן נראה גבר מבוגר מפונה מהבית על גבי אלונקה ומועלה לאמבולנס. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים האוניברסיטאי ג’ורג’ וושינגטון, שם נקבע מותו.

מלחמת חרבות ברזל ואירועי 7 באוקטובר קיבעו את מעמדו של גרהאם כחזית ההסברה המדינית של ישראל בוושינגטון. הוא הוביל משלחות סנאטורים דו-מפלגתיות לירושלים, הדף בשאט נפש את ההאשמות ב"רצח עם" נגד צה"ל וניהל מאבק פומבי חסר פשרות נגד החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) להוציא צווי מעצר נגד ההנהגה הישראלית, מהלך אותו כינה "שערורייה מוחלטת".

במקביל, מיצב את עצמו כראש החץ נגד איראן, תוך שהוא מוביל קו סנקציות נוקשה ומצהיר שוב ושוב כי כל משא ומתן עתידי עם טהראן חייב להתחיל בהכרה בזכות קיומה של המדינה היהודית. לצד התמיכה המוחלטת, גרהאם החזיק בתפיסה לפיה "ידידות אמת דורשת כנות", ולא היסס להזהיר בעבר מפני מהלכי סיפוח חד-צדדיים שעלולים לבודד את ישראל בזירה הבינלאומית.

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ: "הסנאטור לינדזי גרהאם, אחד האנשים והסנאטורים הגדולים ביותר שהכרתי אי פעם, הלך לעולמו. הוא תמיד עבד ללא הפסקה והיה פטריוט אמריקאי אמיתי. לינדזי יחסר מאוד".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לו: "שרה ואני כואבים יחד עם העם האמריקני את אובדנו של חברנו היקר, הסנאטור לינדזי גרהאם. בפגישתנו האחרונה אמרתי: 'לינדזי הוא ידיד ענק של ישראל וחבר יקר שלי. אין לנו ידיד טוב יותר מלינדזי'. לינדזי הבין שביטחונן של ישראל ושל אמריקה שזורים זה בזה ללא הפרד. הוא הקדיש את חייו להגנה על אמריקה, לחיזוק הברית בינינו ולהתייצבות למען העולם החופשי. ישראל איבדה את אחד מאישיותיה הידידותיות הגדולות ביותר. אמריקה איבדה פטריוט דגול. אני איבדתי חבר אהוב. ליבנו עם משפחתו ועם העם האמריקני בשעה קשה זו. שערכיו ויוזמותיו ימשיכו להוביל אותנו לעבר ניצחון ושלום, ויהי זכרו ברוך לעד".

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "אני המום ושבור לב לשמוע על פטירתו הפתאומית של הפטריוט האמריקני הגדול, ידיד ענק של ישראל, וחברי היקר, הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם. הסנאטור גרהאם היה מגדלור של בהירות מוסרית ומנהיג אמיתי של השותפות בין ארה"ב לישראל.

"לעולם לא נשכח כיצד עמד לצד עם ישראל ברגעים הקשים ביותר שלנו, ונישאר אסירי תודה לנצח על תחושת הצדק, האמת והנאמנות שלו.עם ישראל אבל על אובדנו, ואני אתגעגע מאוד לחברי הגדול. מחשבותיי עם משפחתו וחבריו של לינדזי בשעה טרגית זו. יהי זכרו ברוך".

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בישראל סופדים: "עמד לצד האמת ללא פשרות"

הבשורה העצובה על מותו עוררה גל של תגובות והספדים מצד בכירים מכל קצוות הקשת הפוליטית בישראל, שהדגישו את תרומתו האדירה לביטחון המדינה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד לו: "לאורך השנים עמד הסנאטור גרהאם לצד ישראל ברגעיה הקשים ביותר, פעל ללא לאות לחיזוק הברית האסטרטגית בין ישראל לארצות הברית, והיה קול בלתי מתפשר בתמיכה בביטחון ישראל ובזכותה להגן על עצמה. בעקבות טבח 7 באוקטובר, הוא הגיע לישראל שוב ושוב, ועמד כתף אל כתף עם עמנו במפגן יוצא דופן של סולידריות וידידות איתנה.

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"ביקוריו החוזרים במהלך אחד הפרקים האפלים ביותר בתולדות ישראל שיקפו את מחויבותו העמוקה למדינה היהודית ולזכותה לחיות בשלום ובביטחון. הייתה לי הזכות להכיר את לינדזי באופן אישי והערכתי מאוד את חברותו. הוא היה מנהיג יוצא דופן, איש עקרונות וידיד יקר שכל מורשתו תישאר לדורות. בשם מערכת הביטחון ועם ישראל, אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו, ליקיריו, לעמיתיו ולעם האמריקני. יהי זכרו ברוך".

השר וחבר הקבינט אלי כהן ספד לו ואמר: "סנאטור לינדזי גרהאם היה מגדולי ידידי ישראל בוושינגטון בפרט ובעולם בכלל. הוא הוביל קו תקיף נגד ציר הרשע של איראן ונלחם בנחישות נגד הטרור ובעד הצדק והחירות. יש לו חלק משמעותי בקשר המיוחד והעמוק בין ישראל לארה״ב, במיוחד בשנים האחרונות. ישראל איבדה חבר יקר, שעמד לצידנו ולצד האמת ללא פשרות. יהי זכרו ברוך".

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הביע צער עמוק על לכתו: "לבי שבור לשמוע על פטירתו של חברי, הסנאטור לינדזי גרהאם. אמריקה איבדה פטריוט מסור, וישראל איבדה את אחד מגדולי ידידיה. לינדזי עמד לצד ישראל בשעותינו האפלות ביותר, באומץ רב. מחשבותיי ותפילותיי עם משפחתו".

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יו״ר מפלגת ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן: "הלך לעולמו אחד מתומכיה הגדולים של מדינת ישראל. במשך שנים הוא עמד לצידנו, גם כשהדבר דרש אומץ וגם כשהיה כרוך בביקורת רבה. הוא האמין בזכותה של ישראל להגן על אזרחיה, ופעל כדי לחזק את הברית העמוקה בין המדינות. תרומתו ופועלו למען ישראל ייזכרו עוד שנים רבות".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ספד לו באנגלית ומסר: "היום איבדה ישראל את אחד מגדולי ידידיה. הסנאטור לינדזי גרהאם עמד לצד ישראל לא משנה אם זה היה קל, אלא מכיוון שהאמין שזה הדבר הנכון לעשות. תמיכתו הבלתי מתפשרת, אומץ לבו והבהירות המוסרית שלו זיכו אותו בהערכתם של מיליוני ישראלים. מדינת ישראל תזכור תמיד את חברותו ואת מחויבותו האיתנה לביטחוננו".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן נפרד: "הוא היה אוהב ישראל אמיתי ואידיאליסט. אדם שהאמין, מתוך אמונה נוצרית, שהיהודים צריכים לחזור לארץ. ישראל, ופעל עשרות שנים למען מדינת ישראל וחיזוק הקשר שבין ישראל לארצות הברית. מי שמברך את עם ישראל מבורך, והוא בירך את עם ישראל מכל הלב, ללא הפסקה".

"גרהאם לא היסס להתעמת עם איש, גם לא עם נשיא ארצות הברית, כשהיה מדובר בביטחונה של מדינת ישראל. הוא ראה בהכנעת המשטר האיראני והגרעין האיראני, ובהבטחת קיומה של ישראל - משימת חייו. העולם הנאור איבד דמות מופת, ונפער חלל גדול בבסיס המחנה המשותף של העולם הנאור משני עברי האוקיינוס, יהיה עלינו - גם בארצות הברית וגם בישראל - לעבוד קשה מאוד כדי להשלים את החלל שנוצר. יהי זכרו ברוך".