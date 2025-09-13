פוחתים הסיכויים שייחתם הסכם ביטחוני עם סוריה בקרוב

מומלצים -

הכתב המדיני של i24NEWS, גיא עזריאל, פרסם היום (שבת) כי חלה התקדמות איטית במגעים להסכם ביטחוני מול הממשל החדש בסוריה. זאת, למרות פגישות אינטנסיבית בין רון דרמר לשר הסורי.

גורם מדיני ישראלי מסר ל-i24NEWS: "סיכויים נמוכים לחתימה על ההסכם בשולי העצרת הכללית של האו"ם בעוד שבועיים כפי שקיוו האמריקנים". בשל הקשיים, פגישת נתניהו עם אל-ג'ולאני בניו יורק "כרגע לא על סדר היום".

למעשה, ישנה מעורבות מאוד אינטנסיבית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. קשר הדוק מאוד, אבל לא מבשיל. ראש הממשלה בנימין נתניהו יהיה בניו יורק עד ה-29 בספטמבר, אבל כרגע הסיכויים לחתימה נמוכים. ההסדר הביטחוני אמור היה להביא להסדר אזרחי. ועדיין - הקשר מתקיים באופן רציף - מתקיים כל הזמן.

רון דרמר נפגש בתדירות גבוהה עם שר החוץ הסורי, גם בארצות הברית - וגם בפריז. כמו שזה נראה כרגע ההסכם לא יבשיל לפני העצרת הכללית, למרות שבמזרח התיכון הכל פתוח ונתון לשינויים.

