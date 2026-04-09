פריצת דרך בצפון: נתניהו הנחה לפתוח במשא ומתן ישיר עם ממשלת לבנון

ראש הממשלה הנחה היום (חמישי) את הקבינט להיענות לפנייה הלבנונית לשיח ישיר, במטרה להוביל לפירוק חיזבאללה מנשקו ולכינון יחסי שלום. במקביל, בארצות הברית מדווחים כי הנשיא דונלד טראמפ ביקש מישראל לצמצם את התקיפות כדי לסייע למגעים מול איראן.

גורם ישראלי אמר ל-i24NEWS כי "השגריר בארה"ב יחיאל לייטר יוביל את המו"מ". גורם נוסף הבהיר כי "אין הפסקת אש. המו״מ יחל בימים הקרובים". מהצד השני, בכיר לבנוני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי "לבנון דוגלת בהפסקת אש זמנית כדי לאפשר שיחות עם ישראל. עדיין לא נקבע תאריך או מיקום לשיחות הפסקת האש. כל שיחות יהיו 'במסלול נפרד, אך באותו מודל' כמו הפסקת האש בין איראן לארה"ב בתיווך פקיסטן".

המשא ומתן צפוי להיפתח בתחילת השבוע הבא, בתיווכו של שגריר ארה"ב בביירות, מישל עיסא. השיחות יתנהלו בין שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, לבין שגרירת לבנון בארה"ב המקורבת לנשיא עאון. במישור המבצעי, כוחות צה"ל יישארו בשלב זה בשטח, כאשר לישראל שמורה הזכות לפעול נגד כל איום מצד חיזבאללה שיסכן את חיילי צה"ל או את אזרחי המדינה.

ישראל ניצבת בפני שינוי אסטרטגי דרמטי בגבול הצפון עם ההנחיה הרשמית לפתוח במשא ומתן ישיר מול ממשלת לבנון, צעד שעשוי להוביל לסיום הלחימה ולשינוי פני האזור. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום כי הנחה אתמול בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני להיערך לדיאלוג ישיר מול ביירות בהקדם האפשרי.

"לאור הפניות החוזרות ונשנות של לבנון לפתוח במשא ומתן ישיר עם ישראל", נמסר בהודעת רה"מ. "המשא ומתן יתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין ישראל ולבנון. ישראל מעריכה את קריאתו היום של ראש ממשלת לבנון לפרז את ביירות".

ההודעה מגיעה על רקע דיווח ברשת MTV הלבנונית לפיו נשיא לבנון ג'וזף עאון הודיע כי "הפסקת האש והתחלת מו"מ ישיר עם ישראל זוכות לתגובה חיובית. לפי הדיווח, הנשיא ג׳וזף עאון הדגיש כי “הפתרון היחיד למצב הנוכחי בלבנון הוא השגת הפסקת אש עם ישראל; לא נחזור לעימות פנימי, ויש לנו אמון בצבא ובכוחות הביטחון שלנו".

במקביל למהלכים המדיניים הגלויים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פועל להורדת עצימות הלחימה במרחב. לפי דיווח ברשת NBC האמריקנית, המסתמך על מקור בממשל בוושינגטון, הנשיא דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך שיחתם ביום רביעי לצמצם את היקף התקיפות האוויריות בלבנון.

על פי הדיווח, המהלך האמריקני נועד לייצר מרחב תמרון דיפלומטי שיחזק את המשא ומתן המקביל שמנהלת ארצות הברית מול איראן, ויבטיח את יציבות המגעים הישירים בין ירושלים לביירות.