נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס היום (שלישי) להתפתחויות מול טהרן בראיון טלפוני לרשת "פוקס ניוז" לקראת פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"לא צריך שנתניהו ידבר איתי על הר המכוש, אם לא תהיה עסקה - נשמיד את האתר בקלות", הצהיר טראמפ והוסיף: "ביבי אומר לי את זה כי הוא רוצה להישאר מעורב בזה".

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הנשיא טראמפ הדגיש כי הוא מעדיף פתרון דיפלומטי: "עדיף אם תהיה עסקה מאשר להשמיד את שאר המדינה - השמדנו את רובה. אם היה להם נשק גרעיני, ישראל לא הייתה עוד".

בהמשך הראיון פירט הנשיא טראמפ את האפשרויות הצבאיות שעומדות בפני ארה"ב אם המגעים ייכשלו. "קודם גשרים ואז תחנות הכוח - ביום אחד כל תחנות הכוח שלהם יושמדו. ייקח לנו שעתיים לפגוע בכל הגשרים, יממה לפגוע בתחנות הכוח - אבל אני מעדיף להימנע מזה", אמר טראמפ.

בנוסף הבהיר הנשיא טראמפ את מאזן הכוחות הימי באזור: "איראן לא שולטת במיצר הורמוז - אנחנו כן, והספינות שעוברות במיצר הורמוז הן אלה שאנחנו רוצים שיעברו".

הנשיא טראמפ התייחס גם ללחצים הפוליטיים מבית ולהמשך הצעדים מול המשטר האיראני. "הרבה רפובליקנים רוצים שאמשיך בזה, פגענו בהם קשות, וחלק אמרו לי - למה שלא נפגע בהם קשה יותר?", סיפר טראמפ. הנשיא סיכם באזהרה מפורשת לטהרן: "זה זמן טוב בשבילם לעשות עסקה, אם אין עסקה – אני מסיים את העבודה, ייקח להם שנים להשתקם".

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נוכחותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בוושינגטון מגיעה במקביל להשתתפותו בהלווייתו של הסנאטור המנוח לינדזי גרהאם. הנשיא דונלד טראמפ חלק לו כבוד והתייחס בתערובת של רצינות והומור לתמיכתו הבלתי מתפשרת של גרהאם במערכת הביטחון האמריקנית. "לינדזי אהב מלחמה, אם להיות כנה איתכם... הוא מאוד היה בקטע הזה", אמר הנשיא טראמפ והוסיף: "הוא היה נחוש מאוד וחזק לגבי הצבא. אני בניתי צבא נהדר והוא עזר לי - בנינו אותו במהלך הכהונה הראשונה שלי ואנחנו משתמשים בו עכשיו".

הצהרותיו של טראמפ נמסרו בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו נערך להציג בפניו בבית הלבן תכניות מודיעין על ההתקדמות בתוכנית הגרעין האיראנית. פגישה זו היא השמינית בין המנהיגים מאז תחילת כהונתו הנוכחית של טראמפ, והיא עוסקת בעיקרה בניסיונות משמרות המהפכה לשקם את היכולות שהושמדו במערכה האחרונה. לצד הסוגיה האיראנית, השניים צפויים לדון גם בפירוז חיזבאללה, בנסיגת צה"ל מלבנון ובמצב ברצועת עזה.