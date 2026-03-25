הערכה בישראל: סיכוי נמוך מאוד להצלחת המשא ומתן מול איראן

בישראל לא מופתעים מהדרישות המופרזות של טהרן וכמובן לא בוטחים באיראנים. ההבנה היא שטראמפ מעוניין בעסקה, ועל כן דוחפים שהאינטרסים שלנו יהיו לנגד עיניו: לא רק הגרעין, לא רק האורניום המועשר - גם הגבלה של תוכנית הטילים, וגם טבעות הטרור במזרח התיכון.

הערב התקיים דיון ביטחוני מצומצם, ולאחריו התכנס הקבינט המדיני ביטחוני. ההערכה בישראל - סיכוי הצלחת המשא ומתן נמוכים לאור הדרישות של טהרן.

מפי מקורות בתוך פקיסטן, בניגוד להצהרות הפומביות ולדרישות המופרזות, האיראנים בפועל הרבה יותר נלהבים בשיחות עם המתווכים מכפי שמצטייר מההודעות הרשמיות.

על פי גורמים המעורים בעניין, כרגע הפערים בין הצדדים הם משמעותיים מאוד, ולפחות נכון לרגע זה - מסתמן שלא יתקיים סבב שיחות ביום שישי הקרוב כפי שתכנן הנשיא טראמפ.

הפקיסטנים מבחינתם מנסים לפתור את הפלונטר וראש הממשלה הפקיסטני שוחח היום עם מנהיגי סעודיה ומצרים בניסיון למצוא דרך לקרב בין הצדדים.