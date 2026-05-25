פרסום ראשון: ראש הממשלה שוקל לבטל את נאומו בעצרת הכללית של האו"ם בשל הסמיכות למועד הבחירות, כך חשף הערב (שני) כתבנו המדיני גיא עזריאל.

נתניהו שמקפיד לייצג את ישראל מזה עשרות בשנים מדי שנה על הבמה החשובה בעולם אמור לשאת דברים בניו יורק ב-25 בספטמבר. בעוד שמועד הבחירות טרם נקבע, הנאום צפוי ליפול שבועות ספורים לפני או אחרי הבחירות. אם אמנם יבטל את השתתפותו, שר החוץ גדעון סער צפוי לייצג את ישראל במקומו.

בנאום ראש הממשלה בשנה שעברה, הוא התקבל לקול מחיאות כפיים לצד עזיבה המונית עם עלייתו לבימה. לפני נאומו, הורה על הקרנת סרט זוועות ה-7 באוקטובר בתוך האולם. במקביל, בצה"ל אישרו כי נתניהו הנחה לשים רמקולים מחוץ לרצועה והם הוצבו "בעומק השטח". רה"מ פנה לחטופים בשמם באמצעות הרמקולים שהוצבו סמוך לגבול: "לא שכחנו אתכם". בנוסף, צה"ל השתלט על מכשירים ניידים בעזה - ושידר את נאום נתניהו בשידור חי.

רה"מ הציג באו"ם מפה עם התקיפות והחיסולים של ישראל ואמר: "שנה שעברה עמדתי כאן והראיתי את המפה הזו שמראה את ציר הרשע של איראן. מערער את היציבות של האיזור ושל ישראל. איראן פיתחה תכנית גרעינית אדירה, ותכנית טילים בליסטיים. זה נועד להשמיד את ישראל ולאיים על ארה"ב, ולסחוט אומות בכל מקום. בעיזה, סינוואר שלח גלי טרוריסטים שהתסערו על ישראל בשבעה באוקטובר וביצעו מעשים מזוועים".

עוד אמר כי "נסראללה מלבנון שיגר אלפי טילים על ערינו. בסוריה המרצח אסד אירח את כוחות איראן. בתימן החות'ים משגרים טילים על ישראל בזמן שחנקו סחר".