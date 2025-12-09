"פייק ניוז מוחלט": לשכת רה"מ מכחישה דיווח כי נתניהו בלם הסכם ביטחוני עם סוריה

לשכת ראש הממשלה הכחישה היום (שלישי) את הדיווח בערוץ "א-שרק אל-אווסט" לפיו נתניהו סירב לחתום בשולי עצרת האו"ם על הסכם ביטחוני בין סוריה לישראל, אליו הגיעו הצדדים בעזרת תיווך אמריקני.

הלשכה הוסיפה בתגובתה כי מדובר ב"פייק ניוז מוחלט. היו מגעים ומפגשים בחסות ארצות הברית, אך מעולם לא הגיעו הדברים לידי הסכמות והבנות עם סוריה".

כזכור, בספטמבר האחרון התבטא נשיא סוריה א-שרע ואמר כי המשא ומתן שמתנהל מול ישראל "עשוי להוביל להסכם בקרוב", זאת לאחר שדווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי כי ארצות הברית לוחצת להשגת התקדמות בשיחות בין הצדדים, טרם כינוס העצרת הכללים של האו"ם. לפי הדיווח שפורס םאז, סוריה דרשה את נסיגת ישראל מאזור החיץ ברמת הגולן.

בנוסף, בעבר דיווחנו כי בתקופת השר לעניינים אסטרטגיים דרמר היו מגעים מתקדמים, כולל פגישה עם שר החוץ הסורי, לצורך הגעה להסכם. כאמור, המגעים לא הבשילו בין היתר על רקע הדרישה לנסיגת ישראל מאזור החיץ וכתר החרמון.