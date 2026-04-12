פיצוץ המו"מ בפקיסטן: המוח המערבי מפספס את חוקי השכונה | צבי יחזקאלי

כדי להבין את הדיווחים האחרונים על "משבר" במשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן באסלאמאבאד, עלינו להניח לרגע את המשקפיים המערביים שלנו. בלי ההבנה של ה"שכונה" המזרח-תיכונית, לא נוכל להבין את המערכה, ובטח לא את המלחמה.

מתחילת הדרך, המסר של ממשל טראמפ לאיראנים היה חד וברור: או שנכה בכם, או שתשבו להסכם. הכינו בהם, כואב להם - גם אם הם לעולם לא יודו בכך. במשטר שאינו מדווח על הרוגים ומשווק "ניצחון" לציבור בכל מחיר, עצם ההישרדות היא ההישג. בעזה, בלבנון מול חיזבאללה ובאיראן - הכלל הוא אחיד: "כל עוד השארת אותי קיים, אני המנצח".

הדיווחים על פיצוץ בשיחות לא צריכים להפתיע איש. מדובר בתרבות משא ומתן של 4,000 שנה; תרבות של סוחרים, של "בזאר". בתוך החדר, האיראנים משדרים עליונות. הם מרגישים מספיק חופשיים לפוצץ את השיחות, מתוך הנחה שהאמריקנים - בלחץ מהמבוי הסתום - ינסו לרכך אותם עם ויתור נוסף כדי להחזיר אותם לשולחן.

זו הסיבה שהם מרשים לעצמם לדרוש פיצויים וכספים מוקפאים, בזמן שטראמפ מנסה לדבר איתם על הישגים טכניים כמו מעבר הורמוז. כלפי חוץ, בחסות התקשורת המערבית שמשתפת פעולה עם המשחק, זה נראה כאילו איראן מובילה את האירוע. במציאות? מדובר בטקטיקה של משיכת זמן. הם מבינים שהחרב מונחת על צווארם, והם מנסים להקהות אותה דרך מילים.

הקולות החשובים באמת מגיעים מההמזרח התיכון - איחוד האמירויות, כווית וסעודיה. המסר שלהן לאמריקנים ברור: "למה אתם בכלל מדברים איתם? תורידו להם את הראש". מדינות ערב מבינות שדיבורים על "עמלות במעבר הורמוז" או מתן ויתורים טקטיים הם למעשה תעודת הביטוח של שלטון האייתוללות.

השורה התחתונה: אל תתרגשו מהכותרות על משברים במו"מ. האיראנים קוראים את המוח המערבי מצוין - רבים מבכיריהם חיו בארה"ב ומכירים את המערכת מבפנים. הם יודעים לקרוא אותנו הרבה יותר טוב ממה שאנחנו קוראים אותם.

אם אנחנו רוצים לנצח במערכה הזו, אנחנו חייבים להתחיל לראות את השכונה בעיניים של השכונה.