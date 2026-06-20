טראמפ אינו הראשון: איך עימותים עם נשיאי ארה"ב שירתו פוליטית את נתניהו?

בנימין נתניהו הוא השורד האולטימטיבי של הזירה הבינלאומית. מול חמישה נשיאים אמריקניים, מקלינטון ועד ביידן, הוא פיתח דוקטרינה ייחודית: שיתוף פעולה כשניתן, ועימות חזיתי כשצריך. עבור נתניהו, היחסים עם הבית הלבן הם לא רק דיפלומטיה, אלא קרב הישרדות על האינטרס הלאומי. הוא לא מפחד "לראות פחות עין בעין" עם האיש החזק בעולם, כל עוד הוא מאמין שהצדק והביטחון הישראלי נמצאים בצד שלו.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

השיא של העימותים הללו נרשם מול ברק אובמה. זה היה מאבק אידאולוגי בין שני קצוות, שהגיע לשיאו בנאום השנוי במחלוקת בקונגרס נגד הסכם הגרעין. גם מול ממשל ביידן, למרות הגיבוי ב-7 באוקטובר, צפו חיכוכים קשים סביב הפעולה ברפיח והסיוע ההומניטרי. נתניהו הוכיח שוב ושוב שהוא מוכן לשלם מחיר דיפלומטי כבד, כולל עיכוב משלוחי נשק, כדי לא לסגת מעמדותיו הביטחוניות תחת לחץ בינלאומי.

עם דונלד טראמפ, היחסים נראו תחילה כמו ירח דבש בלתי נגמר – מהעברת השגרירות ועד ההכרה ברמת הגולן. אך גם שם, הפוליטיקה האישית הכריעה; הברכה לביידן הפכה את "הידיד הגדול" ליריב פגוע. זהו טבעם של יחסי ישראל-ארה"ב בעידן המודרני: רכבת הרים של אינטרסים, שבה בריתות היסטוריות יכולות להיסדק בגלל מילה אחת או עיתוי לא נכון, אך תמיד נשארות עוגן אסטרטגי.

בסופו של יום, האסטרטגיה של נתניהו נשענת על היכולת לפנות ישירות לציבור האמריקאי, לעיתים מעל לראשו של הנשיא. זהו הימור פוליטי מחושב שנועד ליצור לחץ פנימי בתוך וושינגטון. הציבור הישראלי נותר חלוק בשאלה: האם העמידה האיתנה היא זו ששומרת על הריבונות, או שהמחיר של פגיעה בברית עם בעלת הברית הגדולה ביותר הופך להיות גבוה מדי עבור המדינה?